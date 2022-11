Barbeiro cria penteado com bandeira do Brasil e faz sucesso

O responsável pelo corte foi o barbeiro Washington Rodrigo, da cidade de Rezende, no sudoeste do Rio de Janeiro

O clima de Copa do Mundo toma conta após o início do torneio no domingo (20). Dias antes da estreia do Brasil, que inicia sua trajetória no Mundial na próxima quinta-feira (24), contra a Sérvia, um penteado inspirado na seleção bombou nas redes sociais.

O responsável pelo corte foi o barbeiro Washington Rodrigo, da cidade de Rezende, no sudoeste do Rio de Janeiro. No dia da abertura do Mundial, ele republicou um trabalho que fez em setembro deste ano.

Até o momento, o vídeo tem mais de 3,8 milhões de visualizações no TikTok. Washington Rodrigo costuma publicar em seu perfil os cortes mais ousados que saem do seu salão. A bandeira do Brasil é o maior sucesso de audiência entre suas postagens.

Diferente do usual e chamativo, o visual recebeu comentários positivos e empolgou usuários nas redes sociais.