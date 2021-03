Avon participa de debate no Potências Negras Summit

O evento reunirá 10 horas de conteúdo gratuito e contará com palestras e painéis com executivos, profissionais e especialistas sobre o tema

Com o objetivo de estimular o empoderamento de pessoas negras e provocar discussões proativas sobre diversidade racial, carreiras, futuro do trabalho e representatividade, o presidente da Avon Brasil, Daniel Silveira, estará presente no Potências Negras Summit, evento online e gratuito que será realizado no dia 30 de março.

No painel moderado por Ana Minuto, cocriadora do evento, Daniel abordará a jornada da companhia rumo à maior equidade racial, que originou o Compromisso Antirracista. Também serão destacados as ações e os programas em prol da Diversidade & Inclusão, liderados pela Rede Pela Diversidade da Avon no Brasil.

“Na Avon, acreditamos que a diversidade tem um papel fundamental no processo de transformação da sociedade e, por isso, é um assunto de imensa importância para o nosso negócio, fazendo parte da cultura da empresa. Nosso Compromisso Antirracista é uma de nossas ações para tornar a Avon tão diversa quanto o Brasil”, afirma Daniel Silveira.

Durante o evento, os inscritos também poderão conhecer a trajetória de Carolina Gomes, que além de Coordenadora de Planejamento de Comunicação da Avon Brasil, é líder da célula étnico-racial da Rede Pela Diversidade e uma das participantes da elaboração do Compromisso Antirracista da companhia.

A campanha #EssaÉMinhaCor também faz parte da programação do encontro. Foi divulgada pela Avon, em novembro do ano passado, para o lançamento de um estudo e de uma nova linha de maquiagem com cores desenvolvidas para todos os tons de pele brasileiros – considerada o primeiro passo rumo à maior representatividade da mulher negra na indústria de beleza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento reunirá 10 horas de conteúdo gratuito e contará com palestras e painéis com executivos, profissionais e especialistas sobre o tema. A inscrição pode ser realizada no link https://potenciasnegras.com.br/, onde também é possível acessar a programação completa.

“É inegável que o racismo estrutural no Brasil precisa ser combatido. Para isso, é necessário conhecer a história, desde as suas bases até o topo, para compreender como isso se reflete na nossa sociedade e na construção da identidade de pessoas negras. Esperamos, com o evento, propor discussões propositivas sobre como formar potências negras e dar acesso a oportunidades reais à nossa comunidade”, destaca Ana Minuto, cocriadora do evento e mulher negra, com 25 anos de carreira dedicadas à inclusão racial.

Serviço: Potências Negras Summit

Data: Dia 30 de março, das 9h às 12h30 e das 14h30 às 20h30

Onde: Online e 100% gratuito

Inscrições e programação: https://potenciasnegras.com.br/