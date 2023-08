Amabrasília realiza terceira edição do Glamour nas Águas do Lago Paranoá

O evento conta com a participação de estilistas renomados da capital e acontece no Iate Clube, no próximo dia 31

Buscando sempre realizar ações que destaquem a Capital Federal no cenário mundial e que tenham como objetivo final ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, a presidente da AMABRASÍLIA (Aliança das Mulheres que Amam Brasília), Cosete Ramos, juntamente com o corpo de diretoras, volta a movimentar a cidade com a terceira edição do Desfile de Moda: Glamour nas Águas do Lago Paranoá. O evento marcado para o próximo dia 31, às 16 horas, no Iate Clube de Brasília, é beneficente e parte do recurso arrecadado será destinado a um projeto social apoiado pela AMABRASÍLIA.

Inspirado em um desfile de moda realizado em Veneza, onde as modelos chegam de gôndolas na Praça San Marco, o Desfile de Moda da AMABRASÍLIA já se tornou destaque na cena cultural de Brasília. Após uma estreia de sucesso em agosto de 2021, no Villa Rizza do clube Monte Líbano, e uma segunda edição, em agosto de 2022, no Iate Clube, esta terceira edição pretende superar todas as expectativas. Agora com o apoio do SEBRAE/FECOMERCIO/SESC e de empresários locais, como o Campeão da Construção, que é patrocinador master, o evento promete se consolidar numa vitrine para a moda e o estilo da região.

Segundo a idealizadora do evento, Cosete Ramos, o ineditismo do evento é que ele acontece nas águas do Lago Paranoá, onde as modelos chegam de barco e desfilam numa passarela de aproximadamente 50 metros, localizada na orla. “Tudo isso acontecerá num momento mágico em que o sol estará se pondo majestosamente, trazendo o alaranjado único do céu de Brasília em contraste com o azul do lago”. Outro diferencial do evento será o encerramento com um jantar, que será servido no Restaurante do Farol, agora sob nova direção do chef Thiago Paraíso do restaurante Ouriço, localizado na área Náutica do Iate Clube.

Desfile

A modelo e personalidade da sociedade brasiliense, Anna Paola Frade Pimenta da Veiga, abrirá o desfile usando um modelo do renomado estilista Eduardo Azevedo. O desfile contará ainda com estilistas radicados na cidade, como Nagela Maria (casual, festas e noiva); Jane Guedes (coquetel e festa); Vilma Rocha (festas); além de outras marcas de destaque no Distrito Federal, como Sun Rose (beach wear); Suma (moda casual masculina), Lago Couture (moda couro) e 2Tempos (casual, coquetel e festa). O projeto (layout) da passarela e decoração do espaço são de autoria da premiada arquiteta Vanessa Von Glehn.

Os criadores utilizarão tecidos estilizados e personalizados e farão uma coleção que remete ao tema do desfile, valorizando o artesanato, matéria prima e prestadores de serviços de Brasília, como forma de fomentar e valorizar o empreendedorismo local. “Nosso objetivo é proporcionar momentos de integração, sociabilização, networking e exposição das pequenas e médias empresas de Brasília, no segmento de Moda, em um desfile com estilistas e modelos locais, que possuem destaque no setor, como forma de inspiração para novos empresários”, afirma Cosete Ramos.

Para a produção do desfile e interface junto aos estilistas foi contratada a SCOUTING Agência de Modelos da empresária Marina Sakamoto, no ramo há 25 anos, produzindo grandes desfiles de moda em diversos shoppings de Brasília, bem como, em clubes sociais. A apresentadora Márcia Witzack será a cerimonialista da noite. “Será uma oportunidade única para os amantes da moda e entusiastas da elegância se reunirem e apreciarem as últimas tendências do mundo da alta-costura”, afirma a Diretora Geral da AMABRASÍLIA, Eliane Freitas, responsável pela coordenação do evento.

O parceiro do Iate Clube de Brasília foi escolhido por fazer parte da história da cidade. “A história da Iate está interligada com a construção de Brasília. O patrono do Clube é Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desde 1960 proporciona momentos sociais, esportivos e de lazer para a nossa sociedade e, como todos sabem, foi o grande idealizador da capital federal no Cerrado. E, obviamente, não poderíamos deixar de apoiar um evento desta relevância para a nossa cidade”, afirmou o comodoro do Clube, Flávio Martins Pimentel.

Os convites custam R$240 para convidados em geral e R$200 para embaixatrizes da AMABRASÍLIA e sócios do Iate. O convite dá direito ao desfile, jantar e apresentações e podem ser adquiridos pelos telefones: 99963-7175 e 98409-1386.