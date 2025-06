Como saber se o Labubu é verdadeiro?

Nas últimas semanas, uma nova tendência conquistou as redes sociais: o Labubu, “monstrinho” colorido de pelúcia que foi adotado pelas fashionistas e celebridades como Kim Kardashian, e virou sucesso global de vendas.

Com a fama, surgiram cópias do brinquedo colecionável, cuja versão oficial é vendida pela Pop Mart, de Hong Kong. Essas réplicas foram apelidadas pelos colecionadores de Lafufus. Logo, um novo tipo de conteúdo começou a ‘pipocar’ pelo TikTok: vídeos que comparam as versões original e falsificada do monstrinho.

Algumas réplicas tentam reproduzir fielmente o brinquedo, enquanto outras apresentam diferenças mais óbvias – as peculiaridades de alguns lafufus até viram piada.

De acordo com os colecionadores, há algumas características que ajudam a identificar se um Labubu é original. A primeira é, claro, o preço. Como a Pop Mart não opera no Brasil, os labubus são vendidos apenas por importadoras, geralmente em “blind boxes”.

Na loja oficial, as caixas custam a partir 22 dólares, cerca de R$ 125 na cotação atual. Por aqui, são comercializadas acima dos R$ 200. Edições especiais do brinquedo são mais caras, podendo chegar a valores superiores a R$ 1 mil. Enquanto isso, os lafufus são encontrados por valores mais acessíveis, até R$ 100, dependendo da qualidade da cópia.

Essa é outra distinção visível entre original e cópia, uma vez que um Labubu oficial tem material de alta qualidade e acabamento minucioso. As diferenças estão em pequenos detalhes, mas ficam nítidas quando os bonecos são colocados lado a lado.

Outro ponto crucial é a verificação do produto a partir da caixa A embalagem do Labubu original apresenta um selo de autenticidade. Com o QR Code presente no verso da caixinha, é possível acessar uma página no site oficial da Pop Mart e apresentar o código numérico para verificar se o brinquedo é autêntico.

A influenciadora Gkay, por exemplo, mostrou em um vídeo publicado no TikTok a diferença entre os produtos, que brincou ser um “jogo dos sete erros”.

Estadão Conteúdo