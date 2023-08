Marca brasiliense lança linha de Dia dos Pais inspirada em Bauhaus e Mondrian

Produtos vão desde caixas com fotos e mensagens personalizadas até descansos de pescoço ergonômicos, necessaires funcionais e canecas estilizadas

A Remembear, marca brasiliense de presentes personalizados, está lançando uma coleção de Dia dos Pais inspirada no movimento artístico Bauhaus e nas obras inovadoras do holandês Piet Mondrian. A linha apresenta produtos diversos, que vão desde caixas com fotos e mensagens personalizadas até descansos de pescoço ergonômicos, necessaires funcionais e canecas estilizadas.

O destaque da coleção são os itens personalizados, que permitem aos clientes adicionarem o nome ou a inicial do pai, por exemplo.

Fotos: Divulgação

Evento

No sábado (12), a Magenta Agency estará realizando sessões de fotografias, na sede da Remembear, para todos que desejarem registrar momentos com os pais ou mesmo criar lembranças. As fotos serão registradas das 10h às 12h. Como brinde, a loja doará um porta-retratos aos clientes que fizerem compras acima de R$ 300. Os interessados devem confirmar presença pelo telefone (61) 99948-9935.

Serviço

Dia dos Pais na Remembear

Sábado, 12 de agosto

Sessão de fotos das 10h às 12h

Endereço: SHIS QI 13 Bloco F Loja 1

Mais informações: (61) 99948-9935 | @remembearbrasil | www.remembear.com