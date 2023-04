Lucas Caramés faz sua estreia na feira de Milão

O Fuorisalone, que acontece em abril, recebe peça do baiano residente em Brasília

O designer de mobiliário Lucas Caramés desembarca nos próximos dias na Itália, onde confere de perto o evento mais esperado do ano para os amantes de design e arquitetura: a semana de Design de Milão. O designer baiano e com estúdio com sede em Brasília, leva consigo a beleza única e autoral da Mesa de Centro Fachadas, peça icônica que estará presente no Fuorisalone 2023. Realizado anualmente, o grande evento reúne pessoas de todo o mundo e em conjunto com o Salone esbanja a essência da Fuorisalone Milan Design Week.

Reconhecido por seu trabalho, essa não é a primeira vez que Lucas é destaque no cenário do design mundial e recentemente o Stdio Lucas Caramés participou da Mostra Casa Brasil NY 2022- Terra a Dentro.

“Apresentamos lá a Mesa Lateral Fachadas, que junto da Mesa de Centro Fachadas, foram desenvolvidas a partir do processo de identificação e inspiração nas edificações modernistas brasileiras, na cidade de Brasília. Encontrar a essência daquilo que nos representa e nos identificamos no espaço em que vivemos, foi fundamental para uma inspiração sólida e concreta e é uma grande honra ter feito parte da Casa Brasil NY 22, que traz como principal característica a essência do design brasileiro, desde a arte popular ao mobiliário autoral e de grande escala, com o intuito de mostrar a peculiaridade e particularidade do design de cada região do país, mostrando a importância da nossa pluralidade para o mundo”, detalha o profissional.

Ao definir o seu trabalho, o arquiteto e designer de mobiliário e produto, destaca que “não busca apenas o empoderamento de boas ideias, mas sim, de fazer parte de um núcleo de quem as buscam, as compartilham e as preservam, acreditando no design autoral como parte da busca constante por mais conhecimento”.

Foto: Paula Caruso

O estúdio desenvolve projetos autorais e colabora com empresas do setor moveleiro com alcance nacional e internacional, tendo inclusive representante nos Estados Unidos. Em 2022, integrou o grupo de designers expositores da Mostra Casa Brasil NY, Brasil in Natura Terra Adentro e do acervo permanente do Museu de Arte de Brasília – MAB com a Mesa de Centro Fachadas.

A motivação moral e ética do Stdio Lucas Caramés Design Autoral é um esforço contínuo para projetar algo que tenha uma propriedade estética e cultural. A palavra inovação tem seu lugar nisso tudo, mas não é apenas para sugerir progresso tecnológico, traduzimos inovação como “oferecer melhoria real e constante em nossas vidas”.

Serviço

FuoriSalone

17 a 23 de abril de 2023

Milão | Pavilhão Brasileiro: 16 a 26 de abril de 2023

Studio Lucas Caramés: @studio.lucascarames