Jovem com dor no testículo viraliza na redes por atestado

Um jovem de 22 anos, levou um grande susto ao descobrir um diagnóstico após relatar dores no testículo para um agente de saúde no Rio.

Segundo o operador de loja Gabriel Almeida de Sousa a resposta foi a de que estava com “ejaculação acumulada”.

O caso ocorreu em julho e Gabriel compartilhou a situação no Twitter, desabafando que não sabia o que dizer para os chefes no trabalho após receber um atestado de um dia de repouso.

“Se eu colocasse uma bermuda jeans ou qualquer coisa que pressionasse mais a região, ficava um pouco dolorido”, contou Gabriel.

Ao conversar com o médico, Gabriel relatou que tinha relações sexuais, mas sem ejacular.

“Ele me perguntou se eu estava me ‘aliviando’ e eu disse que era algo bem difícil. A última vez tinha sido há um mês e meio antes. E ele então me disse que a causa poderia ser essa”, diz o jovem.

“Fico sempre preocupado em satisfazer o meu parceiro e, muitas vezes, eles não estão preocupados em saber se estão me satisfazendo.”