Metrópoles Shopping recebe encontro de pets

O espeço central ficará localizado no 2º andar do shopping, contando com um espaço amplo e seguro

O Métropoles Shopping, em Águas Claras, irá receber, entre os dias 6 e 7 de julho, das 10h às 18:30, o Feidog, um encontro de animais e seus donos com uma série de atividades emocionantes e interativas. O espeço central ficará localizado no 2º andar do shopping, contando com um espaço amplo e seguro, especialmente projetado para acomodar os companheiros de quatro patas e proporcionar-lhes uma experiência memorável. Confira as atividades e atrações: Fashion Week Dog: Os pets mais estilosos do quadradinho terão a chance de desfilar roupas e acessórios incríveis em nossa passarela exclusiva e demostrar porque merece ganhar o cãocurso

mais esperado do ano! Um painel de jurados especializados avaliará a criatividade e a originalidade dos visuais; Dog Talento: Queremos descobrir os pets mais talentosos de Brasília/DF! Os participantes poderão exibir suas habilidades em truques divertidos e encantadores, surpreendendo a todos com sua

inteligência e destreza; Encontro de criadores de raças específicas: Será montada uma ampla área de recreação, com brinquedos, piscina de bolinhas e obstáculos, onde os pets poderão se divertir e socializar com outros animaizinhos;

Feira de adoção: Em parceria com abrigos locais, teremos uma feira de adoção para aqueles que estão procurando um novo membro para a família. Venha conhecer os pets disponíveis e quem sabe encontrar seu novo melhor amigo!

Stands de produtos e serviços pet: Diversos expositores estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos e serviços para agradar os pets mais exigentes. Desde acessórios de moda até produtos de higiene e bem-estar, Demonstração de tosa artística gratuita, etc., haverá algo para todos os gostos do mundo pet;

Palestras: A Feidog também é cultura! Teremos várias palestras sobre os mais variados assuntos, em parcerias com os melhores profissionais da área da medicina veterinária, adestradores e serviços pet A entrada é franca. Para mais informações e ficar atualizado sobre as novidades, siga o evento no Instagram (@feidog) e através do WhatsApp (61)98108.0296 / (61) 99649.7178.