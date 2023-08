Grupo Petlove lança “PetCenso 2023”

Em celebração ao aniversário da DogHero, empresa apresenta retrato dos cães e gatos brasileiros

Nomes, raças, gêneros, não são informações exclusivas dos censos realizados com humanos. No mês de aniversário da DogHero, o Grupo Petlove apresenta o “PetCenso” 2023. O levantamento traz informações do banco de dados da plataforma da Petlove, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos e apenas este ano, foram registrados mais de 150 mil novos usuários.

Desde 2016, ano do primeiro PetCenso, os Animais Sem Raça definida(SRD), os famosos vira-latas são disparados os favoritos dos lares brasileiros, e segundo o Grupo Petlove e DogHero, a liderança continua: 40% dos cães são SRD e quando falamos de gatos a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior já que representam 98% dos felinos. O pódio de cães ainda é formado pelos Shih Tzu, 12%, e Yorkshire Terrier, 5%. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar são Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com 0,2%.

Ainda há dados quanto aos gêneros das espécies, de acordo com os dados, 51,2% dos cachorros são machos e 48,8% são fêmeas, enquanto no caso dos gatos, 46,8% são machos e 53,2% são fêmeas. Os nomes preferidos de tutores de cães, levando em conta os dois gêneros, foram Mel e Thor, já os pais de gato escolheram Nina e Simba mais vezes.

Confira mais detalhes no estudo completo:

Principais raças de cães (Nacional)

SRD – 40%

Shih Tzu – 12%

Yorkshire Terrier – 5%

Spitz Alemão – 4%

Buldogue Francês – 3%

Lhasa Apso – 3%

Poodle – 3%

Golden Retriever – 3%

Pinscher – 2%

Dachshund – 2%

Principais raças de gatos (Nacional)

SRD – 98%

Azul Russo – 0,2%

Gato de Bengala – 0,2%

Snowshoe – 0,1%

Siberiano – 0,1%

Abissínio – 0,1%

Pelo Curto Inglês – 0,1%

Himalaio – 0,1%

Korat – 0,06

Curl Americano – 0,05

Top 10 nomes de pets (cães e gatos – Nacional)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mel Luna Nina Amora Thor Luke Mag Maia Teo Lola

Top 10 nomes de cães (Nacional)

Mel Luna Nina Thor Amora Luke Mag Maia Teo Lola

Top 10 nomes de gatos (Nacional)

Nina Mia Mel Luna Lua Amora Simba Chico Tom Pandora

Principais nomes de cães (região Sudeste)

Mel e Thor Luna e Luke Nina e Teo Amora e Bob Maia e Fred

Principais nomes de cães (região Norte)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mel e Luke Luna e Thor Mag e Apolo Nina e Chico Pretinha e Otto

Principais nomes de cães (região Nordeste)

Mel e Luke Luna e Thor Amora e Apolo Nina e Teo Lua e Bob

Principais nomes de cães (região Sul)

Mel e Thor Luna e Luke Amora e Bob Nina e Teo Mag e Fred

Principais nomes de cães (região Centro-Oeste)

Mel e Thor Luna e Luke Amora e Teo Nina e Bob Mag e Chico

Principais nomes de gatos (região Sudeste)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nina e Tom Mel e Simba Mia e Chico Luna e Fred Lua e Mingau



Principais nomes de gatos (região Sul)

1º Mia e Chico

2º Nina e Simba

3º Mel e Tom

4º Luna e Teo

5º Lua e Romeu

Principais nomes de gatos (região Nordeste)

Nina e Simba Mia e Chico Luna e Tom Lua e Teo Amora e Nino

Principais nomes de gatos (região Centro-Oeste)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nina e Loki Luna e Simba Mia e Chico Frida e Teo Amora e Tom

Principais nomes de gatos (região Norte)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE