Tratamento com células-tronco pode salvar vida dos pets

O procedimento ajuda em doenças, como: lesões ortopédicas, feridas na pele e até problemas renais e neurológicos

As células-tronco se reproduzem e são capazes de regenerar até mesmo os órgãos. Retiradas do cordão umbilical do pet, tecido adiposo ou até mesmo do útero da cadela após a castração, o procedimento não tem prejuízo ao animal e pode salvar e dar mais qualidade de vida ao animalzinho de estimação.

De acordo com o veterinário Rogério Lopes da Fonseca, do Hospital Amparo, o tratamento é uma solução eficaz e pode ser a melhor alternativa em alguns casos. “Um dos efeitos mais comuns do tratamento com células-tronco é a diminuição da dor em diversas doenças nos animais. Esse efeito é explicado pela capacidade de liberação de citocinas anti-inflamatórias promovendo melhora do apetite e maior disposição”, explica Lopes.

Segundo Rogério, já na primeira sessão é possível ver os resultados. “Esse tratamento tem se mostrado muito seguro aos pets, não tendo sido relatados efeitos colaterais importantes. Dessa forma, essa ferramenta pode ser uma alternativa muito efetiva e não invasiva para várias doenças de forma isolada ou em conjunto com outras modalidades terapêuticas”, afirma o veterinário.

No entanto, Lopes alerta que o paciente tem que fazer uma avaliação para saber se o tratamento com células-tronco é indicado para o animalzinho. Ele ressalta, por exemplo, que em caso de câncer em animais não pode ser usado este recurso por conta da proliferação das células.