Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo hoje (28/05)

Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer para o seu signo hoje (28/05)

Áries (21/03 – 20/04)

Você adora ser o líder seja em qualquer tarefa que você possa iniciar. Isso de certa forma é ótimo, apenas tenha mais atenção em ouvir os concelhos dos outros para conseguir chegar a um resulto mais promissor. Hoje, esteja de olho em alguém que entre em sua vida e que mudará as coisas para melhor. Você pode achar que encontra alguém que pode lhe orientar em seu setor de carreira ou mesmo em sua vida pessoal. Esteja aberto/a a receber orientação de alguém que seja mais experiente que você, pois se beneficiará muito com a experiência e a sabedoria de sua vida. A medida que a Lua entre em Capricórnio você estará com mais vontade ainda de concluir todos os seus projetos e se sair triunfante em todas as áreas de sua vida. Tenha cuidado pois seu emocional pode ficar um pouco instável com essa Lua, evite discussões mais sérias, assim você evita também problemas futuros por conta dessas brigas. Use algo azul para conseguir ter mais calma durante o dia e neutralizar um pouco dessa instabilidade.

AMOR

Você está procurando alguma emoção em sua vida, possivelmente fora do seu relacionamento atual. Certifique-se de não machucar seu/sua parceiro/a, não importa o que você faça, pense em como se arrependeria. Dar um passeio pelo lado selvagem é divertido, mas perigoso, e você deve estar preparado/a para enfrentar as consequências.

CARREIRA

Hoje você vai querer consultar um profissional quando se trata de avançar sua carreira ou educação se você é um estudante. Os bons conselhos de um profissional qualificado são indicados para serem muito úteis hoje, portanto, não tenha medo de perguntar. Certifique-se de encontrar a pessoa certa para perguntar, para não se desviar.

Touro (21/04 – 20/05)

Touro você é um ótimo amigo/a e adora ajudar quem você realmente ama, mas seu ciúme excessivo pode acabar atrapalhando as relações que você constrói. Você pode fazer um/a novo/a amigo/a hoje. O momento não poderia ter sido melhor para você. Em uma reviravolta interessante, esse amigo pode ajudá-lo/a bastante a permanecer calmo/a e concentrado/a em meio a vários desafios que você pode estar enfrentando. Você tem certeza de que foi uma reunião de sorte e agradecerá a suas estrelas da sorte que essa pessoa tenha entrado em sua vida no momento exato. A medida que Lua entre em Capricórnio você pode ter uma certa necessidade de colocar fim aos projetos pendentes e concluí-los com um certo saldo positivo. Faça isso, e canalize sua atenção para seu trabalho, isso ajudará a evitar os problemas emocionais que podem surgir com o trânsito da Lua em Capricórnio. Brigar hoje não seria uma ótima ideia, você pode acabar alimentando um pequeno problema e transformando-o em algo desnecessário. Use algo verde para manter seu dia mais equilibrado.

AMOR

Seu relacionamento com seu/sua parceiro/a hoje é harmonioso para aqueles em um relacionamento comprometido. Aqueles de vocês que iniciam um relacionamento hoje descobrirão que ele se tornará algo duradouro e muito bonito. Você pode receber um presente de seu/sua parceiro/a hoje que será lembrado por muito tempo ou para uma ocasião muito especial.

CARREIRA

Os estudantes devem procurar um conselheiro de carreira qualificado hoje se ainda se sentirem confusos sobre suas possíveis opções de carreira pela frente. Ouvir o conselho de seus pais também pode não ser uma má ideia. Encontre alguém que possa oferecer conselhos sólidos e bem pesquisados e aproveite ao máximo. Pesar todas as suas opções com cuidado antes de fazer qualquer coisa. Você vai ficar bem!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Você uma hora está extremamente animado/a outra hora você pode acabar desviando o foco e perdendo o total interesse no assunto. Este pode ser um momento de ansiedade para você e certamente se beneficiará de toda a ajuda que conseguir. O que será uma verdadeira fonte de alívio para você é que alguns amigos íntimos podem apoiá-lo/a em um momento de necessidade e ajudá-lo/a da melhor maneira possível. Todo mundo passa por altos e baixos, mas nem todos têm a sua sorte no que diz respeito aos amigos. Agradeça a suas estrelas e informe seus amigos de que você é grato/a. Com a Lua em Capricórnio você pode acabar se tornando um pouco mais consistente em suas ideias e seguir algo com mais firmeza. Aproveite dessa energia para conseguir concluir todos os seus projetos em mente sem perder o foco ou acabar saindo da linha. É um ótimo dia para realizar as tarefas diárias, certamente as pessoas que convivem com você se sentirão gratas pela ajuda. Use algo roxo para ter mais concentração durante o dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AMOR

Seria melhor que você não tentasse buscar algo fora do seu relacionamento atual; não traria nada além de problemas. Qualquer gratificação de curto prazo seria superada pela negatividade que se seguiria. Você precisa demonstrar seu comprometimento e lealdade ao/a seu/sua parceiro/a, caso contrário, pode ter certeza de um confronto. Evite todas as outras distrações, por mais tentadoras que sejam.

CARREIRA

Hoje você estará inclinado/a a contratar os serviços profissionais de um consultor de carreira. Essa pessoa o/a ajudará a esclarecer qualquer dúvida que esteja tendo sobre suas escolhas e seus objetivos. Certifique-se de escolher o consultor certo para obter orientação útil e informada, adaptada às suas necessidades.

Câncer (21/06 – 22/07)

Você quase sempre está ligado/a à família e por isso se dedica ao bem estar de todos os seus entes queridos. Se você precisar entrar em contato com um amigo hoje, receberá o apoio de que precisa. Não sinta vergonha de fazer esse pedido de ajuda, pois você pode confiar neles. Seus relacionamentos mais próximos são baseados em confiança e compreensão, e o apoio que vocês dão uns aos outros apenas fortalecerá seu vínculo. Tão facilmente quanto você oferece assistência a seus entes queridos, eles ajudarão você em troca com a mesma rapidez. A Lua em capricórnio pode te dar a energia necessária para conseguir sucesso em todas as frentes que você tomar. Use dessa energia para conseguir finalizar todas as tarefas pendentes. Contudo, tente não esquecer de sua família ou acabar tendo problemas emocionais por conta desse trânsito da Lua. Certifique-se de se manter longe de situações conflitantes emocionalmente falando, assim você terá um dia muito mais produtivo. Uso algo dourado para conseguir ter mais sucesso hoje.

AMOR

Hoje você terá vontade de calçar seus sapatos de dança e querer se distrair um pouco. Sua mente está perdendo suas responsabilidades e anseia pela companhia de seus entes queridos. Se você é solteiro, é o dia de chegar à cidade e ser notado/a. Você nunca sabe exatamente quem você pode encontrar – ou quem pode encontrá-lo/a!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARREIRA

Hoje você sentirá que alguém está guiando você na direção certa. A maioria das suas dúvidas é esclarecida. Pode ser um conselheiro de verdade ou pode haver uma figura influente em sua vida em quem você confia para obter orientação. Hoje, essa pessoa pode ajudá-lo/a a esclarecer e erradicar alguma confusão que você está sentindo na carreira ou na frente acadêmica. Apoie-se a eles neste momento

Leão (23/07 – 22/08)

Você é obstinado/a e quase sempre quando tem algo em mente, muda de ideia, isso é ótimo, a menos que você tenha que reconhecer que esse projeto está fadado ao fracasso e você precisa mudar as coisas um pouco. Hoje, você não parece receber nenhuma ajuda de amigos ou colegas. Qualquer conselho que eles lhe derem parece inútil. Isso pode desapontá-lo/a, pois você pode sentir necessidade de assistência, mas lembre-se de que todos têm suas próprias limitações. Não tire conclusões sem uma análise adequada. Você terá forças para vencer quaisquer situações desafiadoras que surjam no seu caminho. A medida que a Lua entre em Capricórnio você estará ainda mais energizado/a para as tarefas diárias, mas não se esqueça: “Uma hora é preciso entregar os pontos”. Pense com cautela, se preciso, peça ajuda a alguém para que ele/a faça uma análise melhor, se o que você tem em mente, é possível ir para frente ou não. Use algo prata para conseguir ter mais sucesso no dia.

AMOR

Hoje é o dia em que você poderá conhecer alguém que o/a intriga. Reserve alguns minutos extras esta manhã para se preparar, pois você não sabe quando ou de onde essa pessoa chegará. Essa pessoa pode não ser a parceira dos seus sonhos, mas pelo menos eles fazem hoje um pouco mais interessante! Você se sentirá sedutor/a hoje.

CARREIRA

Você terá inúmeras chances de fazer amigos hoje, que poderão ajudá-lo/a mais tarde. Os contatos que você faz hoje trarão benefícios de várias maneiras; portanto, retire esses cartões de visita e não tenha medo de distribuí-los. Nem todos os contatos terão sorte, mas haverá uma ou duas joias escondidas na mistura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Virgem (23/08- 22/09)

Você adora ser sistemático/a e quase sempre espera que as coisas saiam como o esperado. Hoje é provável que um novo e importante relacionamento entre em sua vida. Este não será um relacionamento romântico, mas provavelmente será uma amizade. Alguém que pode lhe dar orientação na vida pode muito bem entrar na sua vida hoje. Definitivamente, veja aonde esse relacionamento pode levá-lo/a e mostre sua gratidão por sua orientação. A Lua em Capricórnio dará a força necessária para concluir seus sonhos ou pelo menos dar grandes passos rumo ao sucesso. Use dessa energia para conseguir realizar as mudanças necessárias em suas frentes. Apenas tente não esquecer de mostrar gratidão às pessoas que lhe deram ajuda nos momentos em que precisou. Evite ser rude demais, um pouco de abertura não irá fazer mal algum. Que tal ser um pouco mais mole e admitir que você e os outros erram, e isso é normal. Use algo rosa para ter mais força durante o dia.

AMOR

Hoje você se encontrará constantemente em conversas com uma pessoa ou outra. Todo mundo parece querer falar com você hoje! Isso inclui família, amigos e entes queridos. Aproveite, porque eles estão apenas mostrando o quanto eles gostam de você.

CARREIRA

Hoje você provavelmente encontrará um profissional que poderá fazer uma grande diferença em sua vida. Portanto, você deve prestar atenção às orientações dele para poder aprender com as experiências valiosas deles. Ao mesmo tempo, capacite-se com as mais recentes habilidades técnicas para aprimorar suas perspectivas de carreira. Combinar os sábios conselhos de outras pessoas com as habilidades recém-adquiridas daria um impulso à sua carreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Libra (23/09 – 22/10)

Você é quase sempre cauteloso/a, sempre usando as palavras com cuidado, e sendo um/a ótimo/a concelheiro/a para seus amigos e parentes. Contudo, quando se trata de suas escolhas para seus projetos e sonhos, você acaba encontrando uma certa incerteza e imensa dificuldade para conseguir sair do zero a zero. A Lua em Capricórnio te trará grande energia para conseguir colocar para frente seus projetos e sonhos, se necessário peça ajuda a quem você confia, os concelhos dessa pessoas podem se mostrar promissores. Hoje você pode participar de várias atividades sociais, desde café com amigos até jantar e dançar à noite. Este será um momento divertido para você e permitirá que você esqueça o estresse do dia. Use esta oportunidade para ampliar seu círculo social e aprofundar seus laços com seus amigos existentes. E acima de tudo, divirta-se! Use algo branco para ter mais paz de espírito no dia a dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AMOR

Hoje você pode se envolver em uma situação em sua família na qual alguns membros estão interferindo nos assuntos pessoais de outro membro. Tente ficar longe desse argumento hoje da melhor maneira possível. Se você é atraído/a para a mistura, seja diplomático/a e sensível. Não alienar nenhum de seus parentes hoje. Não é um bom dia para relacionamentos.

CARREIRA

Alguns de vocês se sentirão confusos sobre sua linha de profissão e poderão repensar sua estratégia neste momento. Não se confunda com a ampla gama de opções disponíveis à sua frente. Pode ser aconselhável procurar a orientação de um consultor. Os projetos que estão atrasados há algum tempo agora finalmente ganharão velocidade e começarão a se mover rapidamente com a ajuda de um idoso.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Você é obstinado/a e ama ajudar quem você gosta. Seu medo com os sentimentos é algo plausível, confiar nas pessoas pode acabar sendo uma tarefa complicada. Hoje, o apoio dos membros da família provavelmente será destaque em sua vida. Se você se encontrar em uma situação confusa, deve pedir ajuda às pessoas ao seu redor. Qualquer coisa que você precise de seus entes queridos certamente deve ser dada, caso você precise. Portanto, não se acanhe em falar de suas necessidades e você terminará o dia se revelando com o apoio amoroso de seus parentes próximos. Aproveite a Lua em Capricórnio para desapegar um pouco do emocional e focar no material. Use dessa energia para conseguir concluir seus projetos e colocar para frente seus sonhos reprimidos. Caso tenha pedido ajuda a alguém, e esse alguém tenha se mostrado desleal, relaxe, há pessoas boas e más no mundo, apenas siga seu caminho e consiga o que quer, só tenha controle para saber a hora de desistir de algo que já não dá mais certo. Use algo violeta para conseguir canalizar mais energia positiva do universo.

AMOR

Se um compromisso ou casamento está pendente para você, hoje é o dia em que a finalização do arranjo poderá ser feita. Este é um bom dia para essas discussões, pois elas serão proveitosas se concluídas neste momento. Um ótimo dia para os relacionamento está a frente.

CARREIRA

Você pode ter uma discussão frívola com alguém. Isso certamente não é aconselhável para você. Faça o possível para evitar esse confronto, pois você pode muito bem dizer algo de que se arrependerá mais tarde. Um confronto de qualquer tipo seria desastroso neste momento. Apenas mantenha seus olhos em seus objetivos gerais e, mesmo que sinta que está sendo maltratado/a, não deixe que essa situação fique fora de controle.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Você é uma alma livre, e gosta dessa liberdade, afinal você aponta sua flecha, atira, corre, pega, aponta de novo e atira e sai em dispara atrás dela de novo. Hoje, você descobre que um contato social se tornou inesperadamente um contato profissional importante e estratégico para você. Essa pessoa pode realmente ajudá-lo/a em sua carreira. Use a natureza descontraída do seu relacionamento para criar harmonia e fortalecer as possibilidades de uma associação profissional. Lembre-se de que você nunca sabe quando um relacionamento será útil, portanto, sempre os alimente. A medida que a Lua entra em Capricórnio você se sentirá um pouco mais tranquilo/a para manter a rotina e seguir os planos diários para finalizar as tarefas pendentes, aproveite. Use dessa energia para conseguir se concentrar, você verá que conseguirá realizar o que for preciso para conseguir finalizar o que você tem em mente. Apenas tenha cuidado para não passar por cima de ninguém ou usá-los a bel prazer. Agradeça quem te ajudou e retribua se preciso for. Use algo cinza, isso te trará ótima forças cósmicas.

AMOR

Embora você tenha enfrentado recentemente alguns problemas sociais ou familiares, verá que hoje esses problemas desaparecem. Use esse tempo de desenvolvimentos positivos para garantir que sua família saiba que você os ama e que respeita os desejos deles. Seu/sua parceiro/a também o/a respeitará por seguir o seu caminho.

CARREIRA

Hoje não se esconda do mundo se você estiver tendo um problema. Hoje é o dia de procurar ajuda se você estiver em uma situação difícil. Se você é um estudante e está tendo problemas com seus estudos, converse com seu professor ou seu tutor. Se você é um profissional que trabalha, converse com seu chefe sobre quaisquer problemas pendentes. Os problemas discutidos abertamente hoje provavelmente serão resolvidos sem problemas.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Capricórnio, você é bem rígido consigo/a mesmo/a e com os outros. Você espera demais das pessoas, e também se si próprio/a. Hoje você pode estar no centro de alguns esforços de solução de problemas em sua família. Outros confiarão em você para seu pensamento inteligente e habilidades racionais de tomada de decisão. Você pode se sentir um pouco sobrecarregado/a com a dependência de seus familiares em relação a você, mas dê toda a sua atenção a esses assuntos hoje e sua assistência será muito apreciada. A Lua em seu signo será um desafio muito grande, uma vez que você estará mais ligado ainda ao campo do material, e seu sentimental estará completamente abalado pela proximidade de Câncer. Tenha cuidado ao escolher resolver desavenças que tenha criado nos últimos dias, escolha as palavras certas, ou talvez essa pequena desavença pode se tornar em uma inimizade ainda maior. Relaxe, em breve você se sentirá bem melhor, o apoio emocional de seus amigos e entes queridos será crucial hoje. Use algo branco para te trazer mais paz.

AMOR

Você pode se sentir confuso com relação a um relacionamento hoje, pois está sob considerável pressão dos pais. Não ceda à pressão externa; siga sua intuição. No final, você conseguirá convencer seus pais de seus sentimentos por seu/sua parceiro/a e eles cederão. Seja feliz!

CARREIRA

Hoje, você descobrirá que alguém fora da sua empresa, que é mais experiente, fornece alguns conselhos que considera muito úteis para os seus negócios. Você pode até não ter procurado esse conselho, mas ele aparece do seu jeito e você acha que é surpreendentemente útil. Pode ser inesperado, mas certamente é muito útil. Não deixe de mostrar sua gratidão a esse anjo inesperado!

Aquário (21/01 – 19/02)

Você é quase sempre energético/a e adora está em volta de diversas pessoas. Mas tem grandes dificuldades para se concentrar. A medida que a lua entre em capricórnio hoje, você se sentirá muito mais tentado/a a progredir seus planos as quais vem procrastinando há algum tempo. Os amigos procurarão ajuda e orientação. Este é o momento de provar sua lealdade. Faça tudo o que puder, se esforce para ajudá-los. Afinal, é assim que você é, sempre foi sobre estar lá um/a para o/a outro/a. Dê conselhos bem pensados, maduros e perspicazes para aqueles que o/a procuram hoje. Vocês se sentirão bem após a troca de ideias. Apenas tenha cuidado e tato quando for conversar com alguém que tenha tido algum problema, uma conversa saudável é a chave para resolver a situação. Hoje é um ótimo dia para o trabalho. Use algo azul para atrair pensamentos positivos.

AMOR

Uma etapa de inteligência vem facilmente para você agora e mantém todos entretidos. Seu charme parece estar afetando positivamente todos os que os que rodeiam e você se vê atraindo alguém sem nem mesmo saber. Aproveite estes dias como eles são divertidos e bons para seus relacionamentos.

CARREIRA

Se você está se perguntando quais outras opções de carreira existem para você, hoje é o seu dia para começar a conversar com um conselheiro de carreira. Da mesma forma, se você é um/a aluno/a se perguntando sobre as opções de ensino, hoje também é um bom dia para conversar com um orientador. Os conselhos de um profissional hoje o levarão na direção certa. Seus pais também podem ajudá-lo/a com isso.

Peixes (20/02 – 20/03)

Peixes você é extremamente ligado/a às pessoas, adora estar próximo/a de quem você ama e quase nunca nega ajuda para as pessoas além de abrir mão de seus desejos. Hoje você pode refletir de uma ajuda que um amigo ou membro da família lhe estendeu recentemente. Mostre a eles o quanto você aprecia sua ajuda e apoio e diga a eles que sempre faria o mesmo em troca. Pague a boa ação adiante, ajudando alguém necessitado. A medida que a Lua entre em Capricórnio você sentirá uma grande vontade de focar em seus próprios planos e fazer o possível para conseguir sucesso no que almeja. Apenas tenha cuidado com pessoas mal intencionadas tentando te ajudar, elas podem se mostrar verdadeiros empecilhos em seus projetos. Use algo branco para repelir essa energia negativa que pode tentar te consumir.

AMOR

Algumas pequenas dificuldades podem ser esperadas na frente romântica, pois seu/sua parceiro/a pode fazer uma breve viagem. Não se desespere, pois isso só tornará seu vínculo mais forte. De fato, será uma bênção disfarçada, pois você perceberá o quanto o/a ama. Você perceberá que as coisas não são as mesmas quando seu amor não está por perto e haverá uma nova emoção quando você se reunir.

CARREIRA

Você não pode confiar apenas em suas habilidades e talentos para ter sucesso. Você é obrigado/a a estabelecer alguns contatos muito úteis hoje, se apenas se colocar por aí. Não tenha medo de se apresentar aos superiores do seu setor, pois eles certamente apreciarão sua abordagem direta.