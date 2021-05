Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo hoje (17/05)

Áries (21/03 – 20/04)

Você é divertido/a, amoroso/a e animado/a e traz emoção aonde quer que vá. Mas aqueles que têm filhos garantem que os jovens não cruzem uma certa linha de conduta com você. Enquanto você dá liberdade suficiente aos seus filhos, você pode ser bastante exigente deles, para se sair bem na vida. Hoje, a Lua em Leão o/a manterá feliz, pois você ficará bastante satisfeito/a com o progresso deles. Suas relações com seu/sua parceiro/a também serão satisfatórias. Isso manterá seu ânimo elevado hoje e, por sua vez, você perdoará aqueles que menosprezaram você no passado recente. Amarelo vai atrair boa sorte para você.



AMOR

Hoje você está se sentindo um pouco frustrado/a em sua vida amorosa, pois há alguma discórdia presente em seu relacionamento agora, que está fazendo você se sentir um pouco estressado/a. Você tem forças para falar o que pensa e o/a seu/sua parceiro/a está sendo relativamente receptivo/a a você. Hoje você é capaz de ver pequenos obstáculos pelo que eles são e não vai exagerar nos problemas.



CARREIRA

Hoje, no trabalho, você pode sentir que está lutando para que seu esforço seja notado pelo seu chefe. Você está fazendo o seu melhor, mas sente que suas realizações estão caindo nas frestas. Você não precisa se preocupar a longo prazo, pois será notado/a. O seu melhor trunfo é o seu desempenho estável, não demonstrações periódicas de pompa e circunstância.

Touro (21/04 – 20/05)

Estável e conservador/a, você tem orgulho dos ideais pelos quais vive sua vida. Você pode ser bastante resistente a mudanças e gostaria que seus entes queridos entendessem isso. Seu ego é importante para você. Isso faz você se sentir poderoso/a. A Lua em Leão aumentará sua felicidade, pois você será considerado/a um/a líder hoje. Você se sentirá sortudo/a e otimista em relação ao seu trabalho e relacionamento e terá uma audiência que adorará se agarrar a cada palavra arrogante que sai da sua boca; de suas várias “ações” bem-sucedidas. Vestindo a cor violeta será uma sorte para você.



AMOR

Se o seu casamento pode entrar em problemas, tome cuidado para que discussões e frustrações desnecessárias não surjam, pois hoje são indicados alguns pequenos obstáculos na área do romance. A influência de posições planetárias não auspiciosas pode levar a problemas. Tente criar o máximo de harmonia possível.



CARREIRA

Hoje, no trabalho, esteja preparado/a para receber algumas críticas. Ser excessivamente sensível não mudará a situação e servirá apenas para colocá-lo/a em uma situação ruim. Não leve para o lado pessoal, pois deve ser construtivo. Ouça com a mente aberta e observe o que é dito, mesmo que você não concorde. Seria do seu interesse, no entanto, fazer as alterações solicitadas.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Você odeia ficar sozinho/a porque gosta de passar tempo com amigos e familiares. A Lua em Leão pode fazer você se sentir inseguro/a sobre seu relacionamento com seu/sua parceiro/a hoje. Você precisa se envolver mais emocionalmente, se quiser que o amor seja recíproco. Embora você seja inteligente e engraçado/a e possa manter uma conversa, talvez seu/sua parceiro/a esteja procurando por mais detalhes. Você se sentirá sensível a coisas pequenas não ditas e ditas entre vocês hoje e poderá reagir exageradamente à situação. Tente construir uma base mais sólida em seu relacionamento. Indigo é a sua cor da sorte para hoje.



AMOR

Cuidado, certifique-se que você não esteja incomodando seu/sua parceiro/a por qualquer motivo. Negatividade excessiva e / ou reclamação com seu/sua parceiro/a podem ser uma das razões pelas quais ele/a parece um pouco distante de você ultimamente. Suas palavras têm impacto e, se você usar muitas delas, a outra pessoa poderá começar a desconectá-lo/a. Tenha cuidado com esta questão hoje.



CARREIRA

Seja um pouco cauteloso/a hoje em dia no trabalho com colegas que possam estar recebendo crédito por seu trabalho. Fique atento a seus projetos e verifique de maneira sutil que seu supervisor saiba todas as horas que você está dedicando a eles. Não deixe seu trabalho duro passar despercebido.

Câncer (21/06 – 22/07)

Sendo um signo de água, você é emocional e sensível. Você dá muita importância às relações familiares, mas algumas questões relacionadas aos membros podem ficar em sua mente por algum tempo. Com o seu planeta governante, Lua, estando em Leão, talvez você não consiga se concentrar em outros assuntos hoje. Seu/sua parceiro/a pode não ser cooperativo/a e isso pode ser decepcionante para você. Aqueles que são casados podem ficar preocupados, pois não estão conseguindo iniciar uma família. Aqueles com filhos, podem estar preocupados com a saúde de seus filhos. Você é uma pessoa tão carinhosa, Câncer. Tudo ficará bem se você mantiver sua moral. Você deve evitar usar verde.



AMOR

Evite entrar em discussões desnecessárias com seu/sua parceiro/a hoje. Algumas pequenas divergências podem surgir e você precisa ter cuidado para não as exagerar. Deixe os problemas menores passarem e você encontrará seu relacionamento voltando ao normal novamente em breve.



CARREIRA

Hoje você pode achar que problemas com equipamentos eletrônicos ocorrem com frequência em seu trabalho. Certifique-se de tomar as precauções necessárias, salvando seus dados regularmente e instalando um sistema de backup. Esses problemas certamente serão uma fonte de frustração, mas se você tomar as devidas precauções, não deverá ter grandes problemas.

Leão (23/07 – 22/08)

Uma personalidade forte como a sua, adora ser admirada e amada por todos os que estão ao redor. Você está confiante em si mesmo/a a ponto de se apaixonar por si próprio/a. Você é um signo ‘Fixo’ e ‘Fogo’ e com o Sol como seu planeta dominante; ser forte, vem naturalmente para você. A Lua em Áries, hoje, pedirá que você faça planos para viajar para novos lugares. Sempre pronto para descobrir algo novo, você gostaria de adicionar ao seu caderno de conhecimento. Para isso, você pode esquecer os outros inconvenientes, depois de ter decidido prosseguir com o plano de viagem. A cor roxa é a sua cor da sorte para hoje.



AMOR

Paciência e perdão são as regras do dia em sua vida romântica. Pode ter havido uma pequena briga entre você e seu/sua parceiro/a recentemente e hoje é o dia de conversar, perdoar e depois esquecer. Não tente varrê-lo para baixo do tapete ou ele aparecerá novamente mais tarde para assombrá-lo/a. Tenha uma comunicação clara e perdoe totalmente seu/sua parceiro/a e seu relacionamento estará no caminho certo novamente.



CARREIRA

Hoje, você descobrirá que um projeto iniciado está se movendo muito mais lentamente do que o esperado. Embora possa ser um processo frustrante, não se preocupe com o resultado ou com o fracasso. Você pode ter certeza de que este projeto será iniciado após alguma lentidão inicial. Continue tentando avançar e, eventualmente, você terá um grande avanço.

Virgem (23/08- 22/09)

Sempre pronto para ajudar e dar bons conselhos, você é uma pessoa procurada, não apenas no seu círculo familiar, mas também como amigo/a. A Lua em Leão o/a levará em direção aos seus entes queridos e você desejará passar algum tempo de qualidade com seu/sua parceiro/a ou filhos, se tiver. Você se sentirá amado/a e desejado/a por eles. Sendo uma pessoa orientada para a família, você também passará algum tempo com os mais velhos e tranquilizará seu apoio. Você entende a importância da responsabilidade para com aqueles que estão intimamente relacionados a você. Use rosa para atrair energia positiva e boa sorte.



AMOR

Hoje tente evitar pequenas brigas e contusões que deixarão um gosto ruim na sua boca e de seu/sua parceiro/a. Perdão e paciência são o nome do jogo hoje, pois é a sua felicidade a longo prazo que realmente importa mais. Permitir que pequenos problemas ocorram entre você apenas aumentará a infelicidade e diminuirá a confiança.



CARREIRA

Hoje pode colocá-lo/a em uma situação que pode deixá-lo/a decepcionado/a. Pode ser que hoje você estivesse pensando em abordar seu chefe sobre um aumento ou promoção. É provável que você não obtenha o resultado esperado hoje, portanto, reconsidere seu tempo e, talvez, adie sua decisão por mais um curto período de tempo.

Libra (23/09 – 22/10)

Para uma pessoa pacífica e equilibrada como você, a Lua em Leão poderia hoje em dia, fazer você explodir seu fusível. Enquanto você é abençoado/a com uma personalidade agradável; se provocado/a; você pode brigar facilmente também. Mas, sendo diplomático/a, você sabe onde traçar a linha. Você geralmente é otimista, mas pode se sentir cercado/a por pensamentos negativos hoje. Procurando alguma paz mental, você procurará amor e apoio de seu/sua parceiro/a. Seu planeta dominante, Vênus, incentiva você a encontrar consolo na arte e na música. Você pode passar algum tempo de qualidade com seu/sua parceiro/a em uma exposição de arte. O creme de cor provará ter sorte para você hoje.



AMOR

Hoje você se sente um pouco emocional e preocupado/a com sentimentos de desconfiança por seu/sua parceiro/a. Você pode até sentir que a fidelidade deles está em questão. Hoje, você pode enterrar a cabeça na areia quando problemas difíceis surgirem em seu relacionamento, para que você não se envolva em dramas desnecessários. Ficar de fora de uma discussão é razoável, mas certifique-se de abordar suas preocupações.



CARREIRA

Um projeto importante em que você está trabalhando provavelmente encontrará obstáculos. Não perca a paciência, pois isso só piorará a situação. Você pode se sentir frustrado/a quando seus esforços não produzem os resultados que você estava procurando. Verifique se o seu trabalho é sincero e eficiente, para que você possa tentar avançar. Perseverança e paciência precisarão ser seu mantra hoje.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Embora seja um signo de água, você é um pouco diferente de Câncer e Peixes enquanto expressa suas emoções. Quando você está machucado/a, tentará se vingar em vez de recuar para um canto para cuidar de suas feridas. Mas hoje, a Lua em Leão, fará você querer procurar a solidão. Você pode estar se sentindo agitado/a por oponentes ou inimigos e pode querer pensar em alguma maneira de vingar o insulto. Você é uma pessoa tão equilibrada. Você deve aprender a deixar ir a raiva, pois isso é realmente uma fraqueza e você, Escorpião, é uma pessoa forte. Vestir um tom de cinza será uma sorte para você hoje.



AMOR

Hoje é provável que você sofra algum mal-entendido ou cuspa com seu/sua parceiro/a e terá dificuldade em saber como lidar com isso. Você, no entanto, navegará nessa situação com cores vivas e impressionará seu/sua parceiro/a com suas habilidades diplomáticas. Sempre aproxime seu/sua amado/a com compaixão e amor; ele ou ela significa que você não faz mal. A noite será muito melhor hoje.



CARREIRA

Hoje, talvez você precise defender sua posição sobre um assunto relacionado ao seu trabalho. Tente não ser agressivo/a ao defender sua posição, mas exponha seu ponto à sua equipe e ao seu chefe. Se você tiver certeza de que está certo, beneficiaria o projeto para que sua voz seja ouvida hoje.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Seu planeta, Júpiter, sempre o incentivou a pensar grande, se divertir e geralmente tomar decisões de acordo com seu capricho e fantasia. Hoje, a Lua em Leão vai adicionar mais ‘combustível a este fogo’. Isso lhe dará coragem para assumir certos compromissos com os quais você estava discutindo. Você gosta de gastar dinheiro em coisas desnecessárias e extravagantes, sem se preocupar com a origem do próximo dinheiro. Hoje, você pode ser criativo/a com atalhos para ganhar dinheiro. Você gosta de correr riscos e é muito otimista quanto aos resultados. Esses “atalhos” ainda podem ser os mais rentáveis. Marrom será a sua cor da sorte para hoje.



AMOR

Provavelmente houve alguns desentendimentos em seu relacionamento recentemente, mas hoje você deve ver esses problemas e tensões desaparecerem. Seu pedido de desculpas será aceito, então vá em frente e peça desculpas. Continue a usar a comunicação aberta com seu/sua parceiro/a e notará que o nível de estresse diminui e o calor retorna ao seu relacionamento. Permaneça nessa trilha para relações harmoniosas entre vocês.



CARREIRA

Hoje você precisará sentar e refletir sobre sua trajetória de carreira atual, pois alguns obstáculos em seu setor de trabalho estão forçando você a desacelerar. Use esse tempo a seu favor e esclareça o que você quer de sua carreira e se o seu emprego atual está dando a você. Hoje é um dia em que você pode começar a pensar em seguir em frente se as oportunidades de crescimento forem baixas aqui.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Nunca desista antes de atingir seu objetivo, um capricorniano é uma das pessoas mais dedicadas e disciplinadas. A Lua em Leão concederá a energia necessária para você hoje, para resolver pacientemente o trabalho pendente em casa também. Você tem se concentrado demais na carreira e nos negócios que ainda não teve tempo de apreciar um bom descanso. Hoje, você passará orgulhosamente pelos belos artefatos que você coletou ao longo dos anos. Você sempre foi atraído/a pelas coisas boas da vida e pacientemente se cercou do melhor que podia pagar. O vermelho é a sua cor da sorte para hoje.



AMOR

Tenha cuidado ao lidar com o amor da sua vida, porque argumentos e disputas são fortemente indicados. Você pode evitar isso na maioria das vezes se observar o que diz, mas talvez precise ficar atento se o/a seu/sua parceiro/a estiver de mau humor. Não faça as coisas piores do que precisam. Do seu lado, seja gentil e carinhoso/a e você passará o dia com pouco problemas quanto a isso.



CARREIRA

Hoje pode ser um desafio para você em seu escritório, pois descobre que algumas coisas estão mudando e você está tendo problemas para se adaptar a elas. Hoje, você precisará trabalhar com sua flexibilidade no local de trabalho, a menos que esteja pronto/a e disposto/a a deixar seu emprego por causa dessa questão. Tente manter os olhos no quadro geral hoje e lembre-se de que algumas vezes serão boas e outras serão piores.

Aquário (21/01 – 19/02)

Seu planeta, Urano, concede a você uma natureza que alterna entre ser tímido/a e agressivo/a. Hoje, com a lua em Leão, você pode buscar a solidão. Pode haver algum estresse no trabalho que o/a preocupa e, quando surgir uma situação dessas, você prefere apertar os braços e recuar. Muitas vezes, você simplesmente pensa demais e analisa algumas coisas a tal ponto que se sobrecarrega desnecessariamente, o que mais tarde percebe que não era um problema. Você tem bons amigos que sempre te protegem; então não permita que oponentes ou inimigos o/a instiguem. Hoje, o branco é a sua cor da sorte.



AMOR

Se você estiver conversando com seu/sua parceiro/a sobre um assunto delicado do relacionamento, tenha cuidado com o modo como o discute para não ter mal-entendidos desnecessários. Escolha suas palavras com cuidado e ouça atentamente o que seu/sua parceiro/a está lhe dizendo. Vocês estão na mesma página no final, mas a estrada pode estar um pouco irregular.



CARREIRA

Hoje, no escritório, você precisa realmente se concentrar no seu trabalho, pois haverá muitas distrações ao seu redor. Essas distrações diminuirão sua produtividade e introduzirão erros no seu trabalho; portanto, tente o seu melhor para ignorá-las. Se necessário, conte com a ajuda de um de seus colegas. Seus melhores ativos hoje são sua concentração e seu foco, então coloque-os para trabalhar!

Peixes (20/02 – 20/03)

A Lua em Leão o/a surpreenderá hoje, com sentimento de arrependimento e autocondenação por um acontecimento recente. Sendo um Signo de Água, você é uma pessoa sensível e as emoções correm bem dentro de você. Você confia abertamente e leva as pessoas ao seu valor nominal. Por causa disso, você é levado/a de carona por pessoas ingratas e que não respeitam a ajuda que se estende por seu caminho. Não fique triste, Peixes. Sua natureza compassiva e desinteressada são suas maiores forças e o mundo precisa de pessoas mais empáticas como você. O azul é a sua cor da sorte para hoje, use-a de todas as formas possíveis.



AMOR

Cuidado com um amigo que quer tentar consertar seu relacionamento com seu/sua parceiro/a hoje. O único problema é entre você e seu/sua amado/a, e seu amigo não precisa estar envolvido. Quaisquer influências externas apenas enlamearão as águas; portanto, limite as informações externas, comunique-se claramente e você ficará bem.



CARREIRA

É provável que você encontre algumas situações desafiadoras no trabalho. Você precisa provar a si mesmo/a. Seria, portanto, muito importante para você manter sua presença mental intacta. Sua capacidade de influenciar os outros e seus poderes de persuasão serão úteis, à medida que você se junta a algumas pessoas espirituosas no trabalho. A atmosfera animada permitirá que você trabalhe em equipe para superar as dificuldades que encontrar.