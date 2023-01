Holanda vai proibir animais de estimação que ‘parecem fofos’, mas sofrem de problemas de saúde ‘miseráveis’

A Holanda já havia proibido a criação de animais de estimação afetados por sua aparência em 2014, mas alguns ainda eram comercializados ilegalmente

A Holanda quer proibir animais de estimação, como cães de cara chata e gatos com orelhas dobradas, que “parecem fofos”, mas sofrem de problemas de saúde “miseráveis”, conforme informado pelo governo nesta sexta-feira. O ministro da Agricultura do país, Piet Adema, afirmou que também pretende proibir fotos desses animais em publicidades e redes sociais.

A Holanda já havia proibido a criação de animais de estimação afetados por sua aparência em 2014, mas alguns ainda eram comercializados ilegalmente ou comprados do exterior. Em 2019, o governo holandês atualizou as regras para se aplicar especificamente a cães cujo focinho tem menos da metade do comprimento do crânio.

— Tornamos miseráveis as vidas de animais inocentes, simplesmente porque pensamos que eles são ‘bonitos’ e ‘fofos’. É por isso que hoje estamos dando um grande passo em direção a uma Holanda onde nenhum animal de estimação tenha que sofrer com sua aparência —, disse Adema em um comunicado.

Apesar da aparência “fofa” tão procurada, esses animais de estimação sofrem de uma série de problemas de saúde. O ministro holandês disse que os donos muitas vezes “têm as melhores intenções, mas desconhecem o lado sombrio da aparência de seus bichos”.

— Este assunto me toca como ministro, mas também como ser humano —, acrescentou Adema.

O governo agora elaborará uma lista completa de “raças afetadas”, disse ele, acrescentando que isso pode levar algum tempo. Apesar dela ainda não ter sido produzida, a emissora pública de televisão NOS disse que os pugs de cara achatada podem estar entre os banidos. Estudos recentes descobriram que pugs e outros cães criados para ter narizes curtos, como os buldogues franceses e ingleses, são mais propensos a problemas de saúde, principalmente com a respiração.

— Cães com focinhos muito curtos ficam constantemente sem fôlego, fazendo-os suspirar por toda a vida. Os cães que têm uma forma de crânio desviante podem sofrer de uma dor de cabeça permanente. Gatos com orelhas dobradas têm cartilagem desviada, o que pode causar muita dor. —, disse Adema em uma carta ao Parlamento apresentando a proposta.

Os felinos de orelhas dobradas definitivamente se qualificariam para uma proibição, como já acontecia na região de Flandres, na vizinha Bélgica, afirmou o Ministério da Agricultura.

— Há evidências científicas de que esses gatos sempre sofrem porque têm um defeito na cartilagem causado por um gene específico —, explicou, antes de acrescentar que o governo pediu conselhos a especialistas em genética veterinária da Universidade de Utrecht, na Holanda.

Qualquer proibição viria após um período de transição. As pessoas que atualmente possuem um dos animais de estimação teriam permissão para mantê-los até que o animal morra.

© Agence France-Presse