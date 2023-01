Taypá apresenta menu inspirado nos 12 anos da casa

A sugestão é válida apenas no almoço, de segunda-feira a domingo. São oito etapas, da entrada a sobremesa

O premiado Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul, comandado pelo renomado chef Marco Espinoza, apresenta a Experiência Taypá, menu inédito inspirado nas memórias dos 12 anos do restaurante, com diferentes texturas, técnicas e sabores. A sugestão é válida apenas no almoço, de segunda-feira a domingo. São oito etapas, da entrada a sobremesa, ao valor de R$ 220,00 por pessoa (sem harmonização) ou R$ 350,00 com harmonização da Vinhos SA.

Experiência Taypá:

Abre Boca

Sanduíche de manjubinha

Casquinha de atum e ovas

(Harmonizados com Cava Castelfino Brut Champenoise)

Passo 1

Ceviche de camarão e peixe do dia com leite de tigre cremoso

(Harmonizado com Cava Castelfino Brut Champenoise)

Passo 2

Tiradito de atum com foie gras e molho doce de pimenta amarela

(Harmonizado com Quereu Rosé)

Passo 3

Mandioca com Brisket, molho de coentro e farofa apimentada

(Harmonizado com Casa Rivas Merlot)

Passo 4

Robalo confitado, molho cremoso de anchovas e shitake com batata cremosa e Limão

(Harmonizaddo com Encostas de Penalva Branco)

Passo 5

Carré de cordeiro na brasa com agnolotti de milho e queijo

(Harmonizado com La Consulta Malbec)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobremesa

Bolo quente de chocolate com sopa fria de chocolate branco com laranja

(Harmonizado com Porto Reccua Ruby)

Fotos: Vualá Design

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Horário de funcionamento: de segunda à sexta para almoço (das 12h às 15h) e jantar (de 19h a 00h); aos sábados, almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19h a 01h); domingos, para almoço a partir das 12h e fechado par jantar.

Fone: (61) 3248-0403 / (61) 3364-0403 | www.taypa.com.br | [email protected]