Verão 2024 será brindado com cervejas frutadas

As cervejas especiais já são um mercado consolidado no Brasil, com diversas cervejarias artesanais e fãs dedicados. A criatividade para criar novos sabores trouxe um leque de possibilidades e rótulos que conquistaram o público, que vem aprimorando também seu paladar para aguardar novidades. Esse contexto abriu espaço para uma tendência que casa muito bem com o verão: as cervejas frutadas.

Para o mestre cervejeiro da Way Ber, Alessandro Oliveira, o Brasil tem uma variedade extensa de frutas e, também, um clima que favorece o consumo desse tipo de cerveja. “Normalmente, as frutas trazem refrescância, acidez, dulçor e cor para as cervejas, sem falar na memória sensorial da fruta, que em conjunto com a bebida pode ficar muito interessante. Outro fato que faz do uso de frutas em cervejas uma tendência é a busca por receitas inovadoras, que promovem fusões de receitas tradicionais com algum outro ingrediente especial que combine. As frutas são muito versáteis e acabam trazendo contribuindo com características, sabores e aromas bem marcantes”, destaca Oliveira.

As notas de maracujá, abacaxi, caju, acerola, entre outras frutas, deixam um toque refrescante e valorizam cervejas com sabores mais intensos e complexos. Nos últimos anos, cervejarias de peso tem aproveitado desse momento para criar rótulos diferenciados, com notas frutadas, seja pela adição das próprias frutas ou pelo uso de lúpulos com notas frutadas. Cervejas desse tipo conquistam desde os bebedores ocasionais até os mais exigentes, ainda mais nos dias quentes quando o toque refrescante é muito bem-vindo.

“Aos poucos, as cervejarias brasileiras estão descobrindo nossa vasta flora, tal como a cozinha descobriu há algumas décadas. O uso de frutas como graviola, seriguela e caju tem sido cada vez mais frequente, dando uma personalidade nacional para cervejas produzidas no Brasil. A acidez mais destacada nas cervejas frutadas, como as Sours, que envolvem diversos estilos, traz uma maior sensação de refrescância, tornando essas cervejas perfeitas para o clima quente do Brasil, fazendo com que elas caiam cada vez mais no gosto dos brasileiros”, destaca Pedro Bianchi, sommelier de cerveja e juiz do Beer Judge Certification Program (BJCP).

Ficou com vontade? Confira dicas de cervejas frutadas elaboradas por grandes cervejarias nacionais:

IPA Manga (Way Beer)

A IPA Manga é a cerveja mais recente na lista de lançamentos da Way Beer. A cervejaria paranaense valoriza o sabor da fruta nessa potente American IPA, com forte presença de lúpulos americanos. Com toque tropical, é ideal para os dias mais quentes. A receita leva ainda polpa de manga, trazendo o frescor da fruta em uma experiência complexa e saborosa. Seu teor alcoólico atinge 7%.

Colorado Kuyá (Cervejaria Colorado)

Essa Session IPA valoriza o toque de maracujá em sua receita. Produzida em Ribeirão Preto, tem um aroma intenso da fruta combinada a um amargor médio para alto e corpo leve. A bebida atinge 4% de teor alcoólico e se mantém leve e refrescante. Combina bem com saladas, queijo brie e pernil.

Barbarella Fruitbier (Cerveja Barbarella)

Essa linha gaúcha de cervejas frutadas traz diferentes sabores, resgatando a tradição belga no preparo de cervejas com adição de frutas. A de framboesa, por exemplo, equilibra o dulçor e a acidez da fruta, com baixo toque de lúpulo, baixo amargor e coloração avermelhada. Seu grau alcoólico é de 4,8% e harmoniza bem com sobremesas, como chocolate branco e pudim de leite.

Frutaria (Morada Cia Etílica)

Essa cerveja especial da Morada é uma parceria com a norte-americana Stillwater Artisanal. Com base Gose, traz toques de caju, maracujá e maçã, além de uma pitada de sal marinho para intensificar o contraste dos sabores. O baixo amargor valoriza o conceito tropical da bebida, que tem 3,9% de teor alcoólico.

Linha Sour Me Not (Way Beer)

A cervejaria Way tem uma linha dedicada a produções que valorizam os sabores sour, com pegada mais azeda. Essa acidez ativa as papilas gustativas e combina bem com aperitivos mais gordurosos. Adicionando ao sabor, a linha tem adições de frutas, com versões que passam por Morango, Maracujá Goiaba, Limão e outras frutas. As cervejas têm teor alcóolico de baixo a médio, variando entre 4 e 6%.

Maniacs Belgian Wit (Maniacs Brewing Co)

Esta criação da cervejaria curitibana Maniacs combina um estilo clássico de cerveja wit com toque cítrico frutado. A cerveja de trigo ganha uma pegada refrescante com adição de casca de laranja. As leveduras belgas equilibram aromas frutados dessa bebida de baixo amargor e teor alcoólico de 5%.

Hocus Pocus Orange Sunshine (Cervejaria Hocus Pocus)

A cervejaria do Rio de Janeiro criou essa cerveja com adição de laranja ao estilo American Blonde Ale. Leve, tem um aroma marcante da fruta e uma refrescância que vem tanto da laranja quanto dos lúpulos de toques cítricos. O teor alcoólico é de 5%, com baixo amargor, nesta cerveja que vai bem com salmão, saladas e queijos suaves.