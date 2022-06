Vem aí o 2º São João na Parrilla

Na próxima sexta-feira (1º), a casa de carne Assados do Fred oferece programação gastronômica tipicamente junina

A temporada das festividades voltou com todo gás, e o Assados do Fred celebra esse momento com um verdadeiro Anarriê. Na próxima sexta-feira (1º), a casa de carne realizará uma festa julina na unidade da 302 sul a partir das 18h.

Haverá barraquinhas, forró, quadrilha, comida típica, pescaria, brindes, fogueira e mais.

Os dias e horários de funcionamento do Assados do Fred são:

Terça e quarta-feira: 11h às 15h;

Quinta e sexta-feira: 11h às 15h e 18h às 23h

Sábado e domingo: 11h às 16h

Serviço

2º São João na Parrilla

Data: 01/07/22

Horário: a partir das 18h

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Contato (WhatsApp): (61) 3877-8939