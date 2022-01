Valentina em Casa: pizzaria lança serviço para eventos

Novidade da pizzaria “queridinha” da cidade, a opção Valentina em Casa é para grupos a partir de 25 pessoas

Uma tendência que vem conquistando adeptos ao redor do mundo é reunir os amigos e familiares em casa. Pensando nisso, a Valentina Pizzaria traz uma novidade: agora o público pode levar um pouquinho do restaurante para o conforto do lar, por meio do serviço “Valentina em Casa”.

A opção disponibiliza três tipos de cardápios para grupos de no mínimo 25 pessoas que, durante 4 horas, poderão provar as saborosas pizzas da marca. Os clientes não precisam se preocupar com nada. O pizzaiolo, o forno e todos os ingredientes ficam por conta da pizzaria, que prepara os pratos com todo o cuidado. O serviço custa a partir de R$68 por pessoa. As bebidas não estão inclusas.

Para mais informações e reservas de datas, entre em contato por meio do telefone (61) 3273-7009.

Serviço

Valentina Pizzaria

Horário de funcionamento:

Asa Sul e Asa Norte: 11:30 às 15:30 e 18h às 00h

QI 23: das 12h às 23:30

Endereços: 214 Norte, 310 Sul e QI 23 do Lago Sul

Instagram: @valentinapizzaria

Reservas: (61) 3273-7009