Um toque mágico de talento e inovação

Entre as opções da badalada 412 Norte, está a dobradinha surreal do chef Marcello Lopes (foto): a pizzaria e cutina Italianíssimo e e a casa gastronômica Blend Boucherie

Um toque mágico…

A comercial da 412 Norte reserva muitas surpresas gastronômicas. Com várias visitas ao local, a coluna À Mesa destaca que é uma das melhores de culinária de Brasília. Entre as opções desta quadra, está a dobradinha surreal do chef Marcello Lopes (foto): a pizzaria e cutina Italianíssimo, que completou dois anos este ano e foi aprovada com exclusividade pela coluna em sua inauguração, e a casa gastronômica Blend Boucherie.

“Sempre tive muita familiaridade com a cozinha italiana, e o Italianíssimo é a realização de um sonho, que começou quando ganhei o ‘The best of the best pizza challenge'”, destaca o gastrólogo. Depois de dois anos, a casa ganhou a quadra e isso acompanhou as ideias do Marcello, com as opções incríveis com massas Burrata, Gamberi alla Parmegiana, Pesce com banana, Pollo Involtini e o querido Polpetone, dentre outros.

…de talento e inovação

Marcello também bate um bolão na casa mais antiga, o Blend Boucherie, um restaurante que honra o verdadeiro significado de cortes especiais e guarnições perfeitamente harmonizadas. No Blend, você escolhe um corte e opta pelo rodízio de guarnições. São mais de 10 opções para acompanhar carnes nobres. Além destes cortes bem temperados, a casa também arrasa nos Burgers. Como, por exemplo, o sucesso imenso do Blend Burger: um blend de Angus, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de coppa, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão (foto).

Mercearia Alto Parnaíba desembarca em Brasília neste mês

Com raízes na cidade de Alto Parnaíba, no Sul do Maranhão, nasce a Mercearia Alto Parnaíba na capital federal. Uma extensão do Café um Chêro, que é seu vizinho e irmão mais velho, a loja se destaca por trazer produtos garimpados de várias regiões do Brasil como aguardente, biscoitos, dendê, doces caseiros, pó de café, utensílios de casa, velas, queijos, linguiças e muito mais. Os sócios Alba e João Gabriel (foto), mãe e filho que estão à frente do Café um Chêro há 6 anos, também lideram esse novo empreendimento com alma maranhense. A empresa planeja oferecer kits de presentes, sobremesas de travessa, bolos e pudins durante os meses de novembro e dezembro.

Hora de celebrar 2024!

Isso mesmo. Você piscou e 2023 já está preparando o terreno para a partida. E enquanto isso acontece, alguns hotéis e restaurantes de Brasília já começam o espetáculo da virada. Entre eles, o Brasília Palace Hotel tem a festa completa! O hotel do Grupo Paulo Octávio preparou pacotes completos de hospedagem com as festas de virada. O menu, carinhosamente montado pelo chef Geraldo Costa, contempla pratos refinados e deliciosos, como, por exemplo, o Sorrentino Artesanal (foto): sorrentino recheado com banana-da-terra, servido com molho aveludado. Para garantir sua reserva, acesse: https://www.plazabrasilia.com. br/reveillon-2024

Falando em receber o novo ano…

Além do hotel, outro local já está preparando tudo para a virada. O restaurante Almería (foto), localizado no Clube do Golfe, está com um Réveillon all inclusive premium. O cardápio foi montado com diversas entradas, pratos principais, petiscos e sobremesas. Além disso, a festa ainda terá uma queima de fogos. Para recepcionar os clientes, uma mesa de antipasti, grissini com presunto de parma e geleia de melão, queijo brie empanado com geleia de frutas vermelhas e embutidos selecionados serão algumas das opções. Já para beliscar, o Almería preparou pedidas como ostras frescas com aioli de espumante, ceviche de peixe branco com leite de tigre defumado, festival de croquetas da casa e muito mais. Os pratos principais também são um espetáculo: filé em tiras com nhoque e azeite trufado, risoto de camarão ao champanhe, peixe ao molho de alho negro, salada Almeria e arroz rico, e ravioli de maçã com creme gorgonzola.