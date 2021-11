Está aberta a temporada de trufas brancas no Aroma

Comandado pelo chef Ronny Peterson, a casa preparou um menu exclusivo, que será servido a partir de 13 de novembro. Os brasilienses amantes da boa gastronomia

Escondidas debaixo da terra, em uma profundidade entre 20 e 40 centímetros, as raras trufas brancas vão desembarcar na Capital Federal, no restaurante Aroma, a partir do dia 13 de novembro. Colhidas na região de Alba, no interior da Itália, somente uma vez por ano, em novembro, a iguaria é de grande apreço pelos amantes da gastronomia.

Considerada um ingrediente exclusivo por conta de seu cultivo e colheita complexa, as trufas brancas foram inseridas no exclusivo e limitado menu que o chef Ronny Peterson criou, com pratos contemporâneos e italianos.

“As trufas brancas têm a casca marmorizada e bege, e um cheiro inigualável. Entre as combinações ideias com elas estão os pratos de risotos, massas frescas, receitas com ovos e sobremesas principalmente com frutas vermelhas e baunilha”, detalha Ronny.

Os brasilienses que desejam apreciar os pratos únicos da casa já podem fazer a reserva pelo telefone do restaurante: (61) 99208-5392. O cardápio vai estar disponível a partir do dia 13 de novembro!

Chef Ronny Peterson e trufas brancas. Foto: Gui Teixeira

Harmonizações perfeitas

Para começar, o cliente tem três opções de entradas no exclusivo menu de trufas brancas. O primeiro prato é um ravioloni de ricota com gema caipira e espinafre (R$ 320). A segunda opção é um saboroso toast com fonduta de parmesão trufado e ovo frito (R$ 320). A última entrada preparada por Ronny é um tartare de angus, acompanhado de geléia de pera e creme de burrata trufado (R$ 340).

Entre os pratos principais, a casa tem opção para todos os gostos! O Aroma apresenta um delicioso risoto de parmesão trufado (R$ 490). A segunda criação é uma massa, capellini na manteiga trufado com gema caramelizada e cogumelos salteados (R$ 520).

Outra opção de prato principal é um filé Wellington servido com um risoto de parmesão (R$ 590). E não para por aí! O chef também vai ofertar para os clientes um suculento carré de cordeiro acompanhado de fonduta de trufas brancas, nhoque alla Romana (R$ 590). Fica difícil escolher só um!

Para a sobremesa, a casa Aroma oferece uma meringata com compota de frutas vermelhas, creme de baunilha e sorvete di latte (R$ 280). Perfeito para fechar a refeição com chave de ouro!

Serviço

Aroma – Temporada de trufas brancas

Quando: a partir de sábado, 13 de novembro

Onde: 407 Sul – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 12h às 15h / 19h às 23h; sábado, 12h às

16h / 19h às 23h; domingo, 12h às 16h;

Reservas: (61) 99208-5392

Para mais informações: @aromabrasilia