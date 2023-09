To Go Congelados chega ao Plano Piloto

Franquia de congelados a preço de fábrica acaba de abrir suaprimeira loja na Asa Sul. Os preços variam entre R$ 1,50 e R$ 49,90

Conciliar qualidade na alimentação com comidas nutritivas, praticidade na cozinha, sabor e custo benefício justo são demandas da vida moderna. É fato que o ritmo acelerado da sociedade contemporânea tem impulsionando a busca por soluções rápidas e convenientes há décadas, mas a novidade está em agregar a tudo isso qualidades nutricionais e saborosas.

De olho nesse público, a empresária Naiobe Quelem resolveu apostar em uma franquia da To Go Congelados, que acabou de abrir as portas no Bloco A da 705/905 Sul (em frente à igreja de St. Edwirges).

Jornalista e especializada na área gastronômica há mais de 20 anos, Naiobe conheceu a marca como cliente e, justamente, por aprovar a proposta resolveu investir no conceito. Inaugurada em 2017, com sua fábrica localizada em Praia Grande/SP, a To Go Congelados conta, atualmente, com cerca de 250 lojas em todo o Brasil, em 16 estados.

Inspirada em modelos de lojas europeias – principalmente na francesa Picard – nas quais a sustentabilidade e saúde são primordiais -, na To Go Congelados, os alimentos passam por um processo de ultracongelamento, também conhecido como flash freezing, um congelamento rápido. Nele é utilizado o ultracongelador, uma câmara frigorífica especial que reduz em pouquíssimo tempo a temperatura interna dos alimentos, podendo chegar a -18ºC. Isso ajuda a preservar os nutrientes e a textura dos alimentos, mantendo-os em um estado congelado até o momento do consumo, além de permitir uma menor/ou quase zero utilização de conservantes.

“Na verdade, não adicionamos conservantes em nossos preparos. Alguns pratos contêm conservantes provenientes dos próprios insumos, como embutidos e creme de leite, apenas”, garante o diretor operacional da marca, Gabriel Torres.

O catálogo da To Go Congelados é muito variado e conta com linhas de massas, molhos, frutas em pedaços (e não polpa), pães, salgados, sobremesas, caldos, cremes, sopas, sorvetes, refeições do dia a dia e pratos elaborados, em porções de 300g, 350g, 400g, 500g e 600g, com proteínas, vegetarianas, veganas, low carb e fitnes, além de clássicos como picadinho, costelinha barbecue, salmão ao molho de laranja, risotos, baião-de-dois, strogonoff, dentre outros.

A To Go Congelados também é uma marca pet friendly e tanto recebe os amigos de quatro patas muito bem em seu ambiente como também oferece uma linha exclusiva para eles, com alimentos e petiscos naturais, desenvolvidos por uma veterinária especializada.

Ao todo o catálogo de produtos conta com cerca de 350 produtos, que também inclui itens zero açúcar e zero lactose, com valores entre R$1,50 e R$ 49,90. “Além de sempre incrementar a variedade de produtos e também aperfeiçoá-los de acordo com o feedback dos clientes, a To Go Congelados tem lançamentos sazonais e linhas comemorativas”, completa a franqueada da unidade da Asa Sul, Naiobe Quelem.