Comida afetiva: Teggiano inaugura loja física

Chega a Brasília a primeira loja física da Taggiano Comida de Herança, marca já consolidada em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com o projeto assinado pelo arquiteto Amaury Vasconcello, a unidade localizada na 110 norte traz um design moderno e minimalista. À frente da franquia no quadradinho estão os empresários André Peixoto e Lucas Araújo.

A cozinha afetiva oferece um cardápio com receitas exclusivas, artesanais e sem conservantes. O menu requintado e variado assinado pela chef Maristela Coutinho contempla platters e boxes com pães especiais, antepastos, geleias, esfirras, quibes, queijos diversos e há opções para até seis pessoas compartilharem. Além disso, elas vão com uma linda decoração incluindo flores e folhagem natural.

André Peixoto e Lucas Araújo

Uma das novidades da casa é a platter árabe (pão sirio, mini quibe, esfiha, homus babaganoush, labini, cesta de quibes recheados). Ela serve até seis pessoas com valores a partir de R$119. Outra sugestão é a platter caprese (muçarela de búfalo, pão saborizado, tomate cereja, molho pesto, terrine de manjericão, presunto de parma e folhagens decorativas – R$199 para duas pessoas). Sem perder no quesito sabor, há opção de platter para quem ama um delicioso carpaccio (carpaccio, alcaparra, molho pesto, queijo ralado e crispy – R$99 individual).

Entre os lançamentos do menu, está o box vegano (homus de manjericão, homus tradicional, esfirra de berinjela, esfirra de legumes, crispy de pão sirio e pão saborizado – a partir de R$79).

Os boxes para presentear também estão entre os destaques do cardápio. Um deles é o de café da manhã (iogurte com granola e mel, torradas caseiras, frios, requeijão, geleia, cappuccino artesanal, suco, pães recheados com creme de ricota e tomate seco, brioche de leite, pedaços de bolo mármore, frutas da estação e pedaços de brownie – a partir de R$109 para duas pessoas). Para brindar, há uma opção com espumante (um brie folhado, pão artesanal de frango com catupiry, grissinis, frios, frutas, mini terrine caprese, crispy de pão sirio, bombons Ferrero Rocher e uma garrafa de Chandon brut – R$299).

Os apaixonados por doces vão adorar ganhar o gift box com brownie e palha italiana (cinco brownies com cobertura de doce de leite, cinco brownies de coco caramelizado e dez palhas italianas gourmet – R$109).

Há ainda no menu pratos exclusivos para os comensais se deliciarem, como naked de quibe (R$165) e o tartar de quibe (R$99), que são ótimas opções de entradas. Para harmonizar, a casa conta com a parceria da adega Vini Vinhos, trazendo vários rótulos entre

nacionais, espanhóis, chilenos, africanos e portugueses.

“Queremos oferecer aos nossos clientes uma comida feita com muito afeto, além de prática e rápida para eles saborearem em casa com a família em momentos incríveis ou para presentear alguém especial”, afirmam os sócios André Peixoto e Lucas Araújo.

Teggiano Comida de Herança

Endereço: CLN 110 bloco B loja 32 – Asa Norte

Horário: de terça a domingo das 13h às 20h

Take out e delivery

Pedidos pelo link: app.linktree.com.br/catalogoteggiano

Instagram: @teggianocomidadeheranca