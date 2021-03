Teggiano lança ovos de Páscoa artesanais

São cinco opções de sabores exclusivos

Aos que não dispensam saborear deliciosos chocolates nesta época do ano, tem novidade no quadradinho. Para manter a tradição da Páscoa e deixá-la ainda mais doce, empresários têm abusado da criatividade e criado receitas incríveis para atrair a clientela. Uma das opções é da Teggiano Comida de Herança que lançou cinco sabores exclusivos de ovos de Páscoa artesanais.

No chocolate branco, as opções são: Oreo com creme de avelã; há também o clássico romeu e julieta; e o de frutas vermelhas. Aos apaixonados pelo tradicional ovo de chocolate preto meio amargo, a opção é o de doce de leite com goiabada artesanal. Fugindo dos sabores convencionais, a casa também aposta no caramelo salgado com nozes. As delícias têm cerca de 600g e saem a R$79. Além disso, o estoque é limitado e as entregas serão feitas a partir do dia 1º de abril.

Teggiano Comida de Herança

Endereço: CLN 110 bloco B loja 32 – Asa Norte

Horário: de terça a domingo das 13h às 20h

Entregas: A partir de 1º de Abril

Take out e delivery

Pedidos pelo link: app.linktree.com.br/catalogoteggiano

Instagram: @teggianocomidadeheranca