Taypá apresenta Festival Ponte Aérea

O premiado chef Marco Espinoza convidou o também premiado chef Nelson Soares para um jantar a quatro mãos

O chef Marco Espinoza convidou o collega Nelson Soares, que comanda o Sult (Rio de Janeiro), para um jantar a quatro mãos. O Festival Ponte Aérea será realizado na próxima quarta-feira (14), no restaurante Taypá. São seis etapas ao valor de R$ 220,00, sem harmonização, ou R$ 320,00 com harmonização Vinhos SA.

Confira o menu:

Crudo de Peixe e Botarga (Sult)

Vinho: Cave Geisse Nature (Brasil)

Gyosa de língua com molho de cenoura e laranja (Taypá)

Vinho: Profecia Merlot Rosé (Uruguai)

Fregola com polvo e tutano (Sult)

Vinho: Sangiovese Berteletti (Itália)

Arroz de Pato Defumado (Taypá)

Vinho: Quereu Merlot (Chile)

Lasanha Clássica do Joca com fonduta de grana padano e pangrattato (Sult)

Vinho: Chianti Comporsino (Itália)

Tiramisu de Cupuaçu

Vinho: Valdemiz Moscatel (Brasil)

O Sult, localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi citado em 35º lugar na lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo a Revista Exame. Também foi premiado como Melhor Custo Benefício pela Rio Gastronomia, do Jornal O Globo.

Nelson Soares é chef do Sult. Virou cozinheiro profissional quando abriu seu restaurante, mas há anos já era requisitado pelos amigos para fazer a comida. O amor pela gastronomia inspirou suas viagens pelo mundo, e assim fincou na Itália a sua bandeira, buscando valorizar os ingredientes brasileiros com as técnicas de cozinha ancestrais.

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: de segunda à sexta para almoço (das 12h às 15h) e jantar

(de 19h a 0h).

Aos sábados: almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19h à 01h).

Domingos: almoço a partir das 12h. Fechado par jantar.