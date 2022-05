Taste Brasília Festival: maior festival de gastronomia do mundo que começa neste fim de semana

Brasília recebe o evento pela primeira vez com 13 restaurantes e 1 bar participantes, aulas práticas com chefs e bartenders, shows, DJs, degustação e exposição de produtos premium, com programação para toda a família. Ingressos são a partir de R$ 20 no Eventim

Presente em mais de 13 cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Grécia, Amsterdã, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney e São Paulo, chegou a vez da capital federal receber o maior festival de gastronomia de todos, o Taste Festivals. Em Brasília, a primeira edição, apresentada pelo Santander, acontecerá nos dias 27 a 29 de maio, e de 03 a 05 de junho, no Pontão do Lago Sul.

Às margens do Lago Paranoá, o evento reúne o melhor da gastronomia local e proporciona diversas vivências gastronômicas e culturais, com uma programação bem completa, na qual o público poderá experimentar pratos exclusivos e preferidos de restaurantes locais, assistir aulas práticas com chefs e bartenders, degustar e levar para casa produtos premium, tudo embalado por muita música com shows e apresentações de DJs. Os ingressos já estão nos últimos dias e podem ser adquiridos no site Eventim, a partir de R$ 20.

Com opções gastronômicas variadas, que vão da cozinha clássica à contemporânea, da brasileira à internacional, trazendo culinárias como a peruana, a japonesa, a italiana, os brasilienses terão a oportunidade de experimentar pratos de restaurantes renomados da capital em um só lugar entre R$ 20 e R$ 45. Com curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, o público terá até quatro opções por restaurante, sendo três delas parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste. Restaurantes como Authoral, Casa Baco, Dom Francisco, Taypá, Lago, Bloco C, Lagash, Leo Hamu, Le Birosque, Olivae, Sakeyo, Superquadra, Ouriço e o Bar Southside participam do festival.

Mais experiências

No festival, o que não faltará para os visitantes é viver novas experiências. Por isso, há alguns destaques no evento que prometem se tornar queridinhos do público, como o Fire Pit By Santander, o Papo de Cozinha, o Adega Taste e o Empório Taste.

Na Adega Taste, o visitante faz um brinde especial, degustando as melhores bebidas e participa de cerca de 24 aulas práticas onde aprende desde harmonizar pratos e bebidas até montar a sua adega. O espaço também vai trazer uma paixão do brasileiro — o café. Serão realizadas sessões de masterclass aos domingos, às 15h e os participantes irão aprender a preparar um drink com café gelado.

Programação Adega Taste:

27/05/2022 — sexta-feira

19 às 19h30 — Monte sua Adega — professora Rafaela Reis

21 às 21h30 — Roteiros Imperdíveis — professora Estela Mayra

22 às 22h30 — Malbecs — professora Rafaela Reis

28/05/2022 – Sábado

14h às 14h30 – Monte sua Adega — professora Estela Mayra

16h às 16h30 – Roteiros Imperdíveis — professora Rafela Reis

20h às 20h30 — Malbecs — Estela Mayra

18h às 18h30 — A caipirinha perfeita — Gustavo Guedes, do Southside

21h às 21h30 — Monte sua Adega — professora Rafaela Reis

22h às 22h30 — Roteiros Imperdíveis — professora Estela Mayra

29/05/2022 – Domingo

14h às 14h30 — Roteiros Imperdíveis — Rafaela Reis

16h às 16h30 — Malbecs — professora Estela Mayra

14h às 17h30 — Monte sua Adega — professora Rafaela Reis

18h às 18h30 — Malbecs — professora Estela Mayra

Aulas no Papo de Cozinha

Além de experimentar e provar as delícias gastronômicas, os visitantes poderão colocar a ´mão na massa´ nas aulas práticas gratuitas com chefs e assistir a palestras nos chamados espaços de conhecimento. No Papo de Cozinha, os chefs ensinarão truques e dicas de receitas, cozinhando junto com os participantes que além de aprender na prática, poderão trocar ideias e experiências sobre todo o processo de preparo do prato.

27/05 — Sexta-feira — Abertura

19h – Raquel Amaral, do Rota do Leste – Ceviche bêbado de camarão e cajá-manga.

20h30 – Anamaria Ferrão Holm – Salpicão vegano

22h – Leninha Camargo, chef e MC do Papo de Cozinha — Carpaccio de abóbora

28/05 — Sábado

13h – Diego Badra, do Conca — Inhame como você nunca viu

14h30 – Dudu Camargo, do Dudu Bar — O churrasco, ao estilo do Dudu

16h – Carole Crema, do GNT – Frutas na brasa para uma sobremesa

18h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato / Instituto Cajuzinho: Filé suíno curado na pimenta de macaco com nhoque de mangarito defumado.

19h30 – Bela Marconi, do Santuária — Antecipando São João

21h – Priscila Deus, do Pobre Juan — Assando a carne ao inverso

29/05 — Domingo

13h – Liana Sabo, do Correio Braziliense, e Luciana Barbo, do Metrópoles — Debate: A evolução da cena gastronômica de Brasília. Mediação de Luiz Américo Camargo

14h30 – Aula da Maple Bear

16h – João Victor Neme e Leilah Neme, do Projeto Prisma, com participação de Ian Santana e Anna Paula Basílio — Massa com pesto de baru

17h30 – Ticiana Werner, do Ticiana Werner Restaurante — Risoto de cogumelos

19h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato /Instituto Cajuzinho. Participação de Madalena Soares – Baru: Do desprezo ao estrelato

Fire Pit by Santander:

No espaço Fire Pit by Santander os participantes aprenderão a fazer diversos pratos na brasa.

27/05 — Sexta-feira — Abertura

19h – Luiz Alberto Costa, do Superquadra — Arroz de costela

20h30 – Julia Almeida, do Almería – Ceviche com leite de tigre defumado

22h – Apresentando o Fire Pit

28/05 — Sábado

13h – Diego Badra, do Conca — Inhame como você nunca viu

14h30 – Dudu Camargo, do Dudu Bar — O churrasco, ao estilo do Dudu

16h – Carole Crema, do GNT – Frutas na brasa para uma sobremesa.

18h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato / Instituto Cajuzinho: Filé suíno curado na pimenta de macaco com nhoque de mangarito defumado.

19h30 – Bela Marconi, do Santuária — Antecipando São João

21h – Priscila Deus, do Pobre Juan — Assando a carne ao inverso

29/05 — Domingo

13h – Mara Alcamim, do Na Mata — Pirarucu na folha de bananeira

14h30 – Thiago Paraíso, do Ouriço — Paella feita na brasa

16h – Renata La Porta, do La Porta Buffet – Salada Niçoise à minha moda

17h30 – Luiza e Guto Jabour, do Almería, e Celso Jabour, da Sweet Cake – Bisteca fiorentina em família: preparo, acompanhamento e harmonização.

19h – Lui Veronese, da Cozinha do Cavaleiro — Risoto com o sabor da brasa

Todas essas opções deliciosas, experiências e imersão no universo da gastronomia, ganham um ritmo especial com os shows de música ao vivo que acontecem durante o festival. Jazz, pop, MPB, música instrumental, bossa nova, regional nordeste e diversos gêneros e estilos musicais complementam a diversão.

Veja o horário, artistas e bandas que se apresentarão:

27/05 — Sexta-feira — Abertura

19h30 — 4-U Jazz´N´Roll

21h — Bell Lins

28/05 — Sábado

13h30 — Nath Cavalcante trio

16h — Jazz na Carta

20h30 — João Marinho quarteto

29/05 — Domingo

13h30 — Nice Moanna

15h30 — Kaio Oliveira Trio

18h — Marvyn

Empório Taste

Uma das grandes atrações do Taste Brasília Festival é o Empório Taste, que reúne o que há de melhor na mesa e na cozinha. Conta com 50 expositores, mais de 200 marcas, destaque para a diversidade e riqueza dos produtos do cerrado. As marcas paulistanas, mineiras e cariocas, que participam do Taste São Paulo, também marcam presença na estreia da edição em Brasília, de olho no crescimento do mercado na capital federal. Além de levar as delícias e novidades para casa, haverá degustação para provar novos sabores, especiarias e temperos.

Programação para as crianças

O Taste Brasília Festival promove aprendizado, inclusão social e cultural por meio da gastronomia com atividades especiais para os pequenos no espaço de conhecimento “Papo de Cozinha” e no stand da Maple Bear, onde as crianças de 4 a 12 anos poderão participar de oficinas de confeitos em cupcake e biscoitos. No Papo, no dia 5, 14h30, a professora e chef Alessandra Brant, da Arca do Sabor, vai ensinar o “Cuscuz do Cerrado” para a garotada.

Serão realizadas 36 oficinas com participação de até 360 crianças em todos os dias do festival. A inscrição será feita pelas famílias no stand Maple Bear e as oficinas são realizadas com 10 crianças em cada sessão, com duração de aproximadamente 1 hora. Nas sextas-feiras (28/05 e 03/06) as oficinas acontecem das 18h às 21h, aos sábados (28/05 e 04/06) as sessões vão das 14h às 20h e aos domingos (29/05 e 05/06) das 13h às 19h.

As crianças receberão o avental e touca de presente e levarão a produção feita como lembrança, e quem não puder participar ganhará um quebra-cabeça personalizado. As oficinas serão ministradas pela curadora do projeto, Amanda Sabadell, que também ensinará sobre a importância da culinária na formação do aluno. Para reunir a família em torno da gastronomia, Amanda dará uma aula para pais e filhos no espaço de conhecimento “Papo de Cozinha”, onde aprenderão juntos a fazer panqueca. Neste espaço ocorrem mais de 10 aulas gratuitas com chefs renomados durante o Taste Brasília Festival.

Serviço

Taste Brasília Festival

Data: 27, 28, 29 de maio e 3, 4 e 5 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Pontão do Lago Sul

Horários: Sextas-feiras — 17h às 23h

Sábados – duas sessões — 12h às 23h (Taste Sunset — 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Vendas de ingressos online e informações neste link

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente.

Ingressos:

Sextas-feiras — R$ 40,00 (inteira)

Sábados — Sessões inteiras — R$ 50,00 (inteira)

Sábados — Taste Sunset – entrada a partir das 18h — R$ 40,00 (inteira)

Domingos — R$ 50,00 (inteira)

Vendas online disponíveis no site Eventim

Venda física:

Loja Eventim – Brasília Shopping / Piso G2

SCN Quadra 5, Bloco A, subsolo.

Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita.