Sugestões dos chefs para celebrar o Dia das Mães no Pontão

Alguns chefs das operações do local prepararam sugestões gastronômicas para comemorar a data em família

Comemorado neste domingo, dia 08 de maio, o Dia das Mães será ainda mais especial no Pontão, complexo de lazer e entretenimento as margens do Lago Paranoá. Alguns chefs das operações do local prepararam sugestões gastronômicas para comemorar a data em família.

No Fausto & Manoel a opção é a Picanha à Brasileira (picanha grelhada acompanhada de arroz, batata frita, molho vinagrete e farofa de ovos) para uma pessoa (R$ 92,90) ou duas pessoas (R$ 162,90). O Gran Bier sugere a Paella a Marineira para duas pessoas (arroz com açafrão, pimentões, frango, lula, camarão, polvo e mexilhões), R$ 198,00. No Surf Bar Mormaii a sugestão é o Camarão Quatro Queijos (acompanha arroz com salmão e batatas salteadas) ao valor de R$ 149,90 para duas pessoas. O Wine Garden oferece o Prime Rib Angus para duas pessoas (600 gramas de prime rib grelhado na manteiga de ervas e molho provençal, acompanhado de farofa de ovos, arroz negro e vegetais grelhados), por R$ 209,00.

No Quiosque Náutico, a Pink Lemonade acompanhada de uma empanada argentina terá valor promocional para as mães de R$ 20,00 até o dia 08 de maio, domingo. No Dia das Mães as homenageadas também ganharão um mimo surpresa. Na Stonia Ice Creamland as Taças Everest e Mini Everest (borda de leite ninho, creme de kinder ovo, brownie, morangos, fio de Nutella e gelato Stonia) terão preços promocionais de R$ 32,00 (duas pessoas) e R$ 51,00 (quatro pessoas).