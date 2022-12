Sorveteria em Águas Claras tem promoção de sorvete a 1 real

Oferta é válida neste sábado (3), das 11h às 15h, ou para os 300 primeiros clientes

A narca de sorvetes MilkyLab inaugura, neste sábado (3), sua primeira loja no Distrito Federal. A unidade está situada na Rua das Pitangueiras, em Águas Claras, e será aberta a partir das 11h.

Para marcar a inauguração, a loja oferecerá milk-shake (300ml) ou cascão por apenas R$ 1 cada. A promoção é válida no sábado, das 11h às 15h, ou para os 300 primeiros clientes.

O cardápio conta com opções como o CasCat simples (R$ 9): cascão com sorvete de baunilha e calda de chocolate ou caramelo; e CasCat especial (R$ 17), nas versões Oreo, Ninho com Nutella, frutas vermelhas, pipoca caramelo, Sucrilhos e Ninho com pipoca; e os SunDays (R$ 15), disponíveis nos sabores Oreo com Ninho, pipoca, torta de frutas vermelhas, caramelo toffee, Ovomaltine e Sucrilhos.

Destaque também para os MilkyShakes (R$ 15 – 300ml | R$ 19 – 500ml), de Oreo com Ninho, brigadeiro ao leite, Ninho com Nutella, caramelo toffee, torta de limão, Ninho com frutas vermelhas, torta de frutas vermelhas, Ferrero Rocher, Ovomaltine, paçoquita, Ninho, Nutella, doce de leite, pipoca caramelo e KitKat.

Foto: Divulgação

MilkyLab Sorvetes

Endereço: Rua das Pitangueiras Lote 1 e Rua Alecrim Lote 2 Loja 25, Águas Claras. Próximo a estação Arniqueiras, ao lado da Cultura Inglesa.

Horário de funcionamento: todos os dias, 10h às 21h

Instagram: @milkylab.sorvetes