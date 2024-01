Sommelier Hállysson Carvalho apresenta degustação de vinhos da Quinta dos Avidagos

Os amantes de vinhos ganharão uma noite especial de degustação dos rótulos da Quinta dos Avidagos. A marca promove um evento exclusivo nesta quarta, dia 24 de janeiro, a partir das 19h45. O encontro acontece no Santé Lago, com vista para o Lago Paranoá e a imponente Ponte JK. O investimento é de R$ 169 por pessoa.

A jornada pelos sabores refinados é guiada por Hállyssonn Carvalho, renomado sommelier dos Vinhos Desimpedidos. O profissional lidera uma exploração única pelos vinhos do Douro, especialmente selecionados pela prestigiada vinícola. “Se você é um entusiasta deste universo e deseja desvendar os segredos desta vinícola de renome, onde a tradição familiar, agora na terceira geração, se entrelaça harmoniosamente com a modernidade, então essa é uma oportunidade para mergulhar ainda mais nos aromas e sabores fascinantes destes vinhos”, explica o sommelier.

Os participantes irão degustar rótulos especiais, como GPS Tinto, Avidagos Colheita Branco, Avidagos Colheita Rosé, Avidagos Colheita Tinto, Quinta dos Avidagos Reserva Branco, Quinta dos Avidagos Reserva Tinto. A degustação será acompanhada por um menu refinado, cuidadosamente elaborado para harmonizar perfeitamente com os vinhos da Quinta dos Avidagos.

“Entre as delícias para harmonizar, destacamos o dadinho de tapioca com geleia de pimenta, petit bruschette com tomates frescos e pesto de castanhas, além de uma variedade de pães, mix de queijos e frios, patês e frutas da estação”, conta Hállyssonn. Para confirmar a presença, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (61) 98153-1634.

SERVIÇO

Degustação de vinhos da Quinta dos Avidagos com o sommelier Hállyssonn Carvalho

Data: 24 de janeiro (quarta)

Horário: a partir das 19h45

Local: Santé Lago – Orla da Ponte JK

Valor: R$169 por pessoa

Mais informações: (61) 98153-1634 / @vinhosdesimpedidos