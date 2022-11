Sodiê Doces lança oferta especial de bolos para a Copa da Mundo

Casa também traz opções de salgados e kits de festa para acompanhar a competição

A Copa do Mundo começa no próximo domingo (20/11). E para os torcedores apaixonados por futebol, a Sodiê Doces, de Águas Claras, traz a “Seleção de Convocados”. A oferta contempla 11 sabores especiais para adoçar a sua torcida enquanto você curte os jogos da competição.

Entre as opções, estão: abacaxi com coco; brigadeiro tradicional; chifon; maracujá; Alpino; Moça churros; Moça pudim; choc rosa; Chocomoça; trufado preto e branco; e Moça Romeu, com preços a partir de R$ 10,30 (100g) ou R$ 103 (1kg). A oferta é válida para a unidade de Águas Claras.

A marca também investe em uma variedade de crocantes e recheadíssimos salgados, entre fritos e assados, ideais para comer individualmente ou para compartilhar. Ao todo, são 35 receitas exclusivas que deixam todo mundo com água na boca.

O cardápio conta com quitutes, como torta de palmito, torta de camarão, mini coxinha de frango, quibe tradicional e autorais, esfihas, mini bolinha de requeijão, quiches, empadas e pastéis assados nos mais diversos sabores. Na loja, versões para lanche a partir de R$ 10,40 a unidade. Já para encomendas/festas, os mini salgados saem a partir de R$ 27 (490g/500g) ou R$ 131,40 (100 unidades).

Para quem busca comodidade, há ainda deliciosos kits festas, como o Kit 1 (R$ 243): 1kg de bolo tradicional + 3 pacotes de salgados fritos/assados + 25 docinhos (brigadeiro/beijinho) + 10 garfinhos e 10 pratinhos descartáveis + refrigerante (2L) + uma vela. A casa oferece também mais dois combos e a opção para montar da forma que preferir.

Os pedidos também podem ser feitos por meio dos aplicativos da marca, iFood e WhatsApp. Para encomendas feitas entre 9h e 17h, a entrega ocorrerá em até 1h depois da solicitação.

Sodiê Doces – Águas Claras

Endereço: Av. das Castanheiras , lotes 1.310 e 1.370. Loja 1, Ed. Real Splendor – Águas Claras]

Horário de funcionamento: de domingo a sábado, das 8h às 21h

Pedidos via delivery (app Sodiê e iFood): de domingo a sábado, das 8h às 21h30

Telefone: (61) 3244-0226 e (61) 98173-9240 (WhatsApp)