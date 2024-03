Setor Taquari recebe Brasília Grill Fest

Neste fim de semana, o evento aberto ao público reúne alguns dos maiores assadores do Brasil no bairro do Lago Norte.

Neste fim de semana, as churrasqueiras estarão a todo vapor no Setor Taquari. O bairro do Lago Norte receberá, neste sábado (9/3) e domingo (10/3), a partir das 11h até as 20h, a ª edição do ano do Brasília Grill Fest. Uma excelente opção para os amantes de um bom churrasco, já que serão oferecidas ao público várias opções nas mais variadas técnicas de domínio de fogo.

Aberto ao público, o Fest Grill contará com espaço coberto e praça de alimentação com diversos assadores e opções para todos os paladares, como costela de chão, porco no rolete, estações de churrasco com varal de aves e legumes, parrilla, steak de chorizo, brisket, pork ribs, pulled pork, linguiças artesanais variadas, choripan, hambúrgueres, cervejas, chopes e vinhos artesanais, além de deliciosas e variadas sobremesas.

Também haverá espaço para crianças, atrações musicais e feira com expositores locais com os mais variados produtos. O evento é uma ótima oportunidade para reunir os amigos e família, para celebrar a vida com muito sabor e alegria.

Sábado (9/3) e domingo (10/3), das 11h às 20h, na Praça Recreativa do Setor Taquari (Avenida Comercial), no Lago Norte. Aberto ao público. Classificação indicativa livre.