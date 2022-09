SESC-DF realiza o Seminário Nacional Cozinha Sem Sobras

Evento quer conscientizar a população do Distrito Federal sobre como aproveitar melhor os alimentos, visando o não desperdício

O 1º Seminário Nacional Cozinha Sem Sobras, promovido pelo SESC-DF será realizado na quinta-feira (29), das 8h às 18h, na unidade SESC-Ceilândia, sob a temática: “Aproveitar sem Desperdiçar”. O Seminário tem o objetivo de difundir informações de caráter educativo e social, para fomentar o compromisso contra o desperdício alimentar.

A data escolhida para a realização do Seminário marca o Dia Internacional de Conscientização sobre Desperdício Alimentar, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O Seminário contará com a participação de diversos pesquisadores, professores e estudiosos nas áreas de segurança alimentar, nutricional, de saúde e gastronomia. Também haverá a presença de especialistas, representantes de organizações, instituições filantrópicas, movimentos sociais.

Para o diretor regional do SESC-DF, Valcides Araújo, esse será o primeiro Seminário do SESC abordando esta temática. “Aqui no Sesc-DF, temos a missão de difundir a alimentação consciente e sustentável. Queremos estimular a mudança de padrões culturais e incentivar as pessoas a acabarem com o desperdício de alimentos.”

O primeiro projeto do SESC na temática nutricional foi o Cozinha Itinerante sem Sobras, do SESC-DF, que foi instituído na pandemia, com distribuição de refeições prontas, percorrendo cidades onde havia pessoas cadastradas no programa Mesa Brasil SESC, que por sua vez tem o fulcro de combate à fome e desperdícios alimentares, provendo a quem mais precisa.

O Seminário trará uma reflexão sobre as perspectivas da produção de alimentos e sobre a necessidade de transformação do panorama atual com o envolvimento de toda a sociedade no combate ao desperdício de alimentos. Com ações que visem a perspectiva de garantia ao atendimento das necessidades nutricionais básicas dos indivíduos.

As inscrições para o evento podem ser realizadas por meio do link gratuito – https://www.sympla.com.br/i-seminario-nacional-cozinha-sem-sobras—aproveitar-sem-desperdicar__1678584 e para quem quiser demais informações sobre o Seminário, poderá entrar em contato no número (61) 3218-9111/9102.

Para conferir a programação completa, Clique AQUI. ​- https://drive.google.com/file/d/1vjrs_gRemtNgHpNFiEsHQvjrbAC3tbBk/view