Seleve: Comida saudável e inclusiva

Brasília acaba de receber a nova loja da franquia mineira Seleve, marca de panificados especializada em produtos saudáveis, sem glúten e sem lácteos. O espaço conta com 160 metros quadrados, distribuídos em dois pisos, divididos entre Linha de Produção, já pensada para o perfil mercadológico de distribuição para franqueados, Panificados, Empório, Câmara Fria, Vitrine de Tortas, Sanduicheria e Saladeria. A proposta do spot gastronômico é atender o público de Brasília que busca por saúde e bem estar, com produtos referendados e seguros, além de uma gama crescente de pessoas com alergias alimentares severas ou leves, como as celíacas ou intolerantes a leite e trigo.

Os produtos e alimentos da marca são desenvolvidos de maneira artesanal, sem conservantes, e são acompanhados em toda a cadeia de produção: da compra com fornecedores à entrega dos produtos. Por isso, a maior parte deles é de fabricação própria, sem risco de contaminação cruzada de alimentos, ou seja: transferência acidental, direta ou indireta, de contaminantes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde humana, principalmente por meio de manipuladores, vetores, superfícies, utensílios, equipamentos ou outros alimentos, durante os processos produção, manipulação, processamento, preparação, tratamento, armazenamento, embalagem, transporte, conservação ou serviço.

Paulo Frias, sócio da marca em Belo Horizonte e dono da franquia em Brasília, explica que há no DF todo um público carente por produtos sem glúten e sem lácteos, e que essa demanda é crescente. “Para nós da Seleve é um prazer e uma honra trabalhar para pessoas que buscam por saúde e bem-estar, que é a linha condutora do nosso trabalho, bem como atender uma parcela da população que não se vê incluída, por exemplo, quando estão em reuniões ou encontros onde a comida acaba sendo o centro das atenções”, conta. “Além dos produtos embalados, também fazemos atendimento de mesa e balcão com sanduíches, pratos executivos, tortas, cafés, sucos e saladas”, completa

A marca atua em diversas frentes de atendimento com produtos low carb, plant based, vinhos, kit festa inclusiva com doces, mini salgados e tortas; padaria com produtos frescos, pães de forma e bolos; cestas para jantares e lanches; mercearia com bebidas vegetais, cafés e chás, geléias, antepastos, massas e fermentados de castanhas; além de toda uma linha de produtos sem açúcar.

Produtos Seleve. Foto: Thobias Almeida

