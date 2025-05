Scherbi’s acerta no cookie de chocolate com cupuaçu, mas preço não compensa o hype

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Campeã do MasterChef, Isabella Scherer lançou uma marca de cookies, brownies e bolos por delivery que tem causado frisson. Os itens esgotam em poucas horas -a dica é pedir pela manhã.

Há três sabores de cookies. Cada um custa R$ 21,50 e chega num saco de papel dentro de uma caixinha decorada, embalagem exagerada.

O tradicional mescla gotas de chocolate ao leite e meio amargo. A doçura é equilibrada, apesar das gotas terem se concentrado num dos lados da massa macia e bastante amanteigada. Pedaços grossos de um bom chocolate meio amargo são ponto positivo.

Outro leva massa de cacau com gotas de chocolate branco e ao leite e pedaços de cupuaçu. A massa, mais crocante, é perfumada com o cupuaçu, que traz um contraste azedinho. É o mais pedido e o mais interessante.

Também é popular o cookie de doce de leite com missô e gergelim. A cobertura fica concentrada no meio e parte gruda no saquinho. Em volta, grãos de gergelim branco e preto tostados trazem um sabor inusitado à sobremesa, e combinam com o toque de laranja na massa. O missô mascara o doce de leite e seu gosto ácido e salgado é marcante -e divide opiniões. Neste caso, não é um ingrediente que buscaria num cookie.

SCHERBI’S

Onde iFood

Link https://www.instagram.com/scherbi.s/?hl=pt-br