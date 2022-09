Santé Lago celebra dois anos com ações especiais

O restaurante contemporâneo, irmão mais novo do tradicional Santé 13 (413 Norte), completa dois anos de existência

Setembro é um mês de festas para o Santé Lago (orla da Ponte JK). O restaurante contemporâneo, irmão mais novo do tradicional Santé 13 (413 Norte), completa dois anos de existência. E, no aniversário da casa, quem ganha é o cliente: toda semana serão realizadas ações surpresas para quem passar por lá, inclusive pratos com preços especiais.

Complementando a celebração, a casa reservou um prato que será servido durante todo o mês, o Bem Brasil, robalo sobre mousseline de goiaba com crocante de abacaxi com bacon e purê de banana da terra (R$86, individual). E tem mais, além de ser servido na unidade aniversariante, a iguaria também estará no Santé 13, tanto no almoço como no jantar. Uma boa pedida para quem aprecia ingredientes típicos do nosso país.

Programação musical: projeto Santé Sol & Som, edição especial

Complementando as comemorações, a casa realiza uma edição especial do seu projeto queridinho, no dia 18/09, a partir das 16h, o Santé Sol & Som, que acontece no rooftop da casa. Sunset musical comandada pelo grupo brasiliense o Bando, apresentando um repertório de clássicos e novidades nacionais e internacionais,com a presença de convidados especiais. Música boa, visual espetacular e gastronomia de qualidade em um só lugar. O couvert é R$25, por pessoa.

Um pouco sobre a história do Santé Lago

Ao todo, a casa conta com 180 lugares e uma ambientação intimista, que aproveita a visão privilegiada de um dos maiores cartões postais da cidade, o Lago Paranoá.

“Nós concebemos o ambiente para ser uma casa moderna e acolhedora, ressaltando a beleza da região em que fica localizado. As paredes contam com plantas ornamentais e uma iluminação bem romântica, que é característica pela qual o Santé é muito reconhecido na cidade”, explica o empresário Oswaldo Scafuto.

Os espaços são compostos por obras da artista plástica Cris Conde. No térreo, o salão principal e as varandas, comportam mesas e lounges. Já o rooftop é a pedida para apreciar a vista para o espelho d’água do lago, palco para uma agitada programação musical ao longo de toda semana.

O cardápio contemporâneo é recheado por referências de diversas culinárias do mundo, cortes especiais de carne bovina e sobremesas para os mais diferentes paladares. A carta de drinques conta com clássicos da coquetelaria e opções autorais que harmonizam com todas as opções gastronômicas da casa. A carta de vinhos soma mais de 100 rótulos de países como Chile, Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, e França, incluindo também vários rótulos brasileiros.

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta: das 12h à 0h

Sexta e sábado: das 12h à 1h

No Instagram: @santelago