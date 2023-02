Santé apresenta novo cardápio executivo para almoço

Para quem deseja incrementar a refeição com um bom vinho, as casas Santé oferecem adega com rótulos do Brasil e de diversos países, como Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha e outros

As casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) apresentam novas opções para o Menu Executivo, com entrada, prato principal e sobremesa. Com gastronomia focada em ingredientes de qualidade, a experiência nas casas é acompanhada por uma atmosfera intimista e aconchegante. O menu fica disponível para o almoço, por R$ 65 (por pessoa), das 12h às 15h, de terça a sexta-feira.

Cada pessoa escolhe uma entre as opções de cada etapa. Como entrada, o menu apresenta uma dos mais pedidas da casa, a Petit Pêra agridoce, lascas de pêra temperadas com molho agridoce. Outra opção, a Beringela gratinada com picadinho de mignon ao molho de queijo também integra cardápio.

Para as opções de pratos principais, o Filet de Pargo grelhado ao molho de laranja com limão Siciliano, champignon e alcaparra, acompanha purê de cenoura, o Escalope de Mignon suíno ao molho de ervas com arroz cremoso de tangerina e champignon e o Escalope de mignon ao molho de queijo servido com fettuccine ao creme de espinafre e gruyére.

A sobremesa também é um momento especial da refeição nas casas Santé. É possível escolher entre a Pera ao caramelo de limão com canela ou a Petit torta de café, receita especial de torta da casa com café.

Para quem deseja incrementar a refeição com um bom vinho, as casas Santé oferecem adega com rótulos do Brasil e de diversos países, como Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha e outros. A carta de drinques, clássicos e autorais, apresenta opções com vodca, gin, vinho e tequila.

Fotos: Agência CreH/Davi Fernandes de Freitas/Divulgação

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta: das 12h à 0h

Sexta e sábado: das 12h à 1h

No Instagram: @santelago

Santé 13

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

Terça e quarta-feira: das 12h às 23h.

Quinta-feira: das 12h à 0h

Sexta-feira e sábado: das 12h à 1h

Domingo: das 12h às 17h

No Instagram: @sante13