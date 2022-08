Santé 13 realiza jantar harmonizado com vinhos

Evento será guiado pelo sommelier Rafael Sá, dia 30 de agosto, às 20h

Os amantes de vinho e da boa gastronomia já tem um lugar para chamar de seu, o Santé 13 (413 norte). A casa de culinária contemporânea apresenta a primeira edição do Santé Wine Experience, jantar harmonizado com vinhos.

O evento será realizado no dia 30 de agosto, às 20h, no salão principal do restaurante, conduzido pelo sommelier Rafael Sá. O menu é composto por cinco etapas, sendo uma entrada, três pratos principais e uma sobremesa, todas acompanhadas de uma taça de vinho para harmonizar.

Cada etapa será guiada pelo sommelier, que abordará conceitos e curiosidades, passando pela história e pela teoria envolvida na harmonização. As vagas são limitadas e as reservas devem ser feitas com antecedência pelo WhatsApp 61 3037-2132 (R$230, por pessoa).

Para começar, de entrada, o Wine Experience propõe a Brienne, trouxinhas na massa filo com queijo brie, mel e pimenta dedo de moça, acompanhada do rótulo Casa Valduga Arte Brut. O primeiro prato principal é o Gnocchi da Nona, com creme de queijo, bacon e crispy de alho-poró combinado com o rótulo RAR Miolo Gewurztraminer. Para o segundo prato principal, será servido o Risoto ao pesto de camarões flambados em redução de cassis, harmonizado com o Yali Ventisquero Reserva Pinot Noir. Para o terceiro prato principal, o Filé Poivre, temperado com pimenta verde, servido como Rendez-Vous Merlot Cabernet Sauvignon. Ao final da degustação, a sobremesa fica por conta da Cocada Boa, acompanhada do Yali Ventisquero Moscato do Limari.

Com vasta experiência na enologia, Rafael Sá é sommelier há 16 anos, certificado pela Internacional FISAR Itália e WSET Londres Nível 3. É o responsável pela combinação de rótulos e itens do cardápio, e também por guiar a experiência ao longo da noite, além de responder a perguntas de quem deseja conhecer melhor o mundo dos vinhos. A ambientação do Santé 13 complementa a experiência gastronômica, com seu clima aconchegante e intimista, salão integrado à cozinha, varanda e um lindo jardim.

Santé Wine Experience

Dia 30 de agosto, às 20h

Reservas: 61 3037-2132

413 Norte, bloco A, loja 40

Funcionamento:

Terça e quarta-feira, das 12h às 23h.

Quinta-feira, das 12h à 0h.

Sexta-feira e sábado, das 12h à 1h.

Domingo, das 12h às 17h.