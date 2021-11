Sanduíche especial na Inforno une a famosa salada americana com um queijo de muita personalidade

Neste mês de novembro, a Inforno Burger D’Italia traz uma deliciosa novidade para o Burger do Mês

A criação assinada pelo chef Rodrigo Melo é um hambúrguer recheado com coleslaw, uma tradicional salada americana muito usada nos churrascos por harmonizar muito bem com carne. Batizado de Inforno di Pratti (R$ 43), o pão do sanduíche é substituído por massa de pizza com 48h de fermentação, que envolve um blend Angus 160g, recheado com queijo gouda e coleslaw (salada com repolho, cebola, cenoura, suco de limão e pimenta da Jamaica).

Para acompanhar com mais R$ 4,90 é possível ter polenta frita junto ao burguer. Mas quem preferir batata, o sanduíche já vem com a opção no formato chips ou palito, a escolha do cliente sem nenhum acréscimo.

Já aos apaixonados por sobremesa, a opção de novembro é a Angioletti (R$ 19), deliciosas tiras de massa frita com doce de leite e parmesão ou Nutella com castanha de caju para consumo somente no salão.

Inforno di Pratti. Foto: Divulgação

Angioletti com doce de leite. Foto: Divulgação

Angioletti com Nutella e castanha de caju. Foto: Divulgação

E para fechar tem promoção às quartas-feiras. O cliente que comprar qualquer burguer e uma cerveja Stella ganha de cortesia outra cerveja.

Serviço

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento presencial

todos os dias, das 18h às 23h

Horário de Funcionamento delivery

todos os dias, das 18h às 00h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento (apenas delivery)

todos os dias , das 18h às 00h

Instagram: @infornoburger