Em casa: confira opções para celebrar o Saint Patrick’s Day

Empresários lançam promoções exclusivas para comemorar o Saint Patrick’s Day em casa pelo delivery e take out

Conhecido pela riqueza cultural e pela cerveja como símbolo das comemorações, o Saint Patrick’s Day, ou Dia de São Patrício, é celebrado no dia 17 de março. O principal feriado irlandês também já faz parte do calendário nacional. E para não deixar a data passar em branco, empresários brasilienses oferecem novidades e promoções especiais para as pessoas se divertirem no conforto de casa com a família.

A hamburgueria O Concorrente uniu duas paixões do brasiliense em uma só promoção: cerveja e hambúrguer artesanal. Para celebrar a data, na compra de um combo harmonizado, os comensais ganham duas long necks da Ekäut. A promoção só é válida para take out.

Os clientes vão poder saborear três opções harmonizadas. Entre elas, o combo do Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche – R$47 o combo) com a APA 1817. Já a sugestão para acompanhar o Concorrente (blend angus, queijo cheddar cremoso, cebola caramelizada e pão australiano – R$41 o combo) é a Session IPA.

Outra alternativa é o sanduba artesanal Soberano (pão brioche, blend angus, queijo prato, queijo cheddar, cebola crispy, alface e tomate – R$50 o combo) com a American IPA. Os valores já incluem o hambúrguer artesanal, a batata e as duas long necks da Ekäut.

Os cervejeiros de plantão também vão poder se deliciar com a novidade disponível na A Tal da Bebida. Sendo um dos principais pontos de venda em Brasília, o app oferece a nova cerveja da Colorado em homenagem ao Tim Maia. O lançamento é uma Summer Ale, opção diferentona, porém bem saborosa feita com goiabada. A iguaria sai a R$22,90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 22h, e de terça a domingo, das 11h30 às 22h.

Siga: @oconcorrente

A Tal da Bebida

Siga: https://www.instagram.com/ataldabebid

https://www.facebook.com/ataldabebida/

Pedidos pelo site: https://ataldabebida.delivery

Horários de funcionamento: segunda a segunda, das 10h às 20h

Informações: (61) 99676-3770

Pedidos pelo iFood