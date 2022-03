Sagrado Mar participa do Restaurant Week

O Sagrado Mar, casa que une os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa, localizada na QI 17 do Lago Sul

O Sagrado Mar, casa que une os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa, localizada na QI 17 do Lago Sul, é um dos participantes do Brasília Restaurant Week. A 25ª edição do festival possui a temática “Sabores da Infância” e acontece até o dia 27 de março. A casa participa no almoço, ao valor de R$ 79,00, e no jantar, ao valor de R$ 109,00. Confira as sugestões exclusivas elaboradas pelo premiado chef Marco Espinoza:

Almoço:

Entrada: Brusquetas de salmão defumado e abacate ou Croquete de camarão com molho tártaro

Principal: Milanesa de Camarão com purê de batata e pesto cítrico com tomates confitados ou Canelone de costela com molho de queijos e azeite de ervas

Sobremesa: Banana Toffee ou Crepe Suzete com sorvete de creme

Jantar:

Entrada: Brusquetas de salmão defumado e abacate ou Croquete de camarão com molho tártaro

Principal: Fraldinha confitada com purê de batata, bacon, e cogumelos ou Peixe na brasa com risoto de abóbora e queijo minas

Sobremesa: Banana Toffee ou Crepe Suzete com sorvete de creme



Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsApp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante