Sagrado Mar lança happy hour de segunda a sexta

Restaurante fica localizado na QI 17 do Lago Sul

O Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, está com uma novidade. Agora, de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h, a casa oferece um happy hour com preços especiais. O chope Stella Artois sai ao valor de R$7,50; já os drinques com gin, R$19,50; o Moscow Mule custa R$19,80.

Para acompanhar, Frutos do Mar fritos ao valor de R$69,00; Carpaccio de Polvo por R$73,50 e Ostras em Tempurá a partir de R$22,50 (duas unidades).

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante