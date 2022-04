Rodízio Light: nova modalidade no Haná

Sushis, pratos quentes e grelhados estão entre as opções de delícias

O Haná Restaurante Japonês (408 Sul), um dos mais queridos points da culinária oriental de Brasília, lança uma novidade para quem quer desfrutar das suas delícias, o Rodízio Light (R$ 89,90 por pessoa). Com mais de 20 opções de sushis e niguis, além de robatas, yakissoba de legumes, ceviches, shimejis, hot philadelphias, camarão imperial, camarão ao alho e óleo, missoshiros e sobremesa, a modalidade de rodízio já está disponível na casa, no almoço e no jantar.

Com diferentes opções, o Rodízio Premium (R$ 117,90 por pessoa) conta com mais de 50 tipos de sushis, sashimis de salmão, anchovas, atum e peixe branco, sushis tradicionais e também opções especiais do chef, opções com shimeji, temakis, tataki, carpaccio, lula empanada, os queridos hots, e uma variedade de pratos quentes e sashimis preparados na hora, além dos especiais surpresas criados todos os dias pela equipe de sushiman da casa.

Buffet Hana. Foto: Rômulo Juracy Buffet Hana. Foto: Rômulo Juracy Buffet Hana. Foto: Rômulo Juracy

Ambas as modalidades podem desfrutar do buffet da casa, que está disponível na sexta-feira para o jantar, das 18h30 à 0h, e no sábado e domingo para o almoço e jantar, das 12h às 16h e das 18h30 à 0h no sábado e 18h20 às 23h no domingo. Para quem preferir, os pedidos também podem ser feitos à mesa, para que sejam preparados na hora. Para pedir, o cliente deve marcar na comanda, que é disponibilizada na hora.

Durante a semana, o restaurante oferece também promoção especial para o rodízio do Haná. No almoço, de segunda a quinta-feira, de 12h às 16h, a modalidade Premium sai a R$ 107,90.

Serviço

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Instagram: @hana_restaurante