Águas Claras vai ganhar primeira unidade do Ricco Burger

Quarta unidade da hamburgueria leva para a cidade um mix de seu modus operandi, entre o Pega & Vaza e o da Loja Conceito. O endereço ainda é segredo e a previsão de inauguração é até o final do ano

O Ricco Burger conquistou o paladar dos brasilienses desde seu primeiro dia de operação como projeto teste na área de alimentação do evento Na Praia, há quatro anos. Sob as mãos da chef Renata Carvalho, a proposta do empreendimento desde o início foi entregar hambúrgueres artesanais simples com receitas criativas, aliado a insumos frescos de produtores locais e assados sob uma parrilla argentina.

A combinação foi perfeita e logo a operação teve que expandir seus espaços e atualmente conta com três unidades: Loja Conceito, 306 Sul – única casa onde os clientes podem consumir no próprio restaurante -; e dois espaços focados no delivery, o famoso Pega & Vaza na 206 Norte e na QI 23, Lago Sul.

Com grande sucesso, o Ricco Burger se deparou com uma situação semelhante de quatro anos atrás: o incansável pedido de seus clientes para abrir uma nova unidade, dessa vez um pouco mais distante dos arredores do Plano Piloto. “Queremos abraçar e atender o público fiel da região, ficar mais perto da galera que sempre se desloca para degustar nossos hambúrgueres”, compartilha a chef Renata Carvalho. Eis que o pedido foi atendido, e em breve, a quarta unidade vai desembarcar em Águas Claras.

“Escolhemos Águas Claras por ser uma região administrativa muito urbana e memorável. Posso considerar que ela é a região que mais nos remete ao conceito de metrópole lembrando alguns bairros de São Paulo, muito movimentada com carros, pessoas nas ruas, muitos prédios e comércios em todo lado, então vai ser um grande desafio para nós, pois estamos buscando entender o perfil, o fluxo e a rotina dos brasilienses que moram e trabalham por lá”, explica Ricardo Sechis, um dos sócios da marca.

O conceito da unidade de Águas Claras

A proposta do quarto empreendimento é ser um mix do modus operandi das outras lojas do Ricco. O foco principal será no delivery com o modelo Pega & Vaza, no entanto, os clientes também vão ter um espaço para comer no local, com mesas e cadeiras dispostas no criativo ambiente do restaurante que vai carregar algumas referências da loja conceito, entre eles a arquitetura com espaços que remetem a obras mal acabadas, molhos servidos à vontade, e burgers com acompanhamentos sem custo adicional de pequenas porções de farofinha, picles de cebola-roxa, de pepino e de maxixe. O cardápio vai seguir a proposta do “time que está ganhando não se mexe”, e será exatamente o mesmo das outras unidades.

Entre os destaques estão o tradicional Carne e Queijo: Pão La Boulangerie, Beef Passion de 150g, dobro de queijo e maionese da casa (R$ 34); Trufado: Pão La Boulangerie, Beef Passion 150g, maionese trufada da casa, chips de parma, telha de parmesão e ruculetas (R$ 41); e o Veggie de Cogumelo: Pão La Boulangerie, cogumelos empanados, ricota temperada, ruculeta, tuille de parmesão e molho à base de vinho (R$ 34). Entre as dicas de acompanhamentos estão a Batata palito com sal cítrico de ervas (R$ 15); Coxinha sem massa com carne de panela (R$ 13).

Já as opções de bebidas são um destaque à parte do Ricco, entre eles os shakes Bolo da Ivone: sorvete Fior Di Latte batido com pedaços de Bolo da Ivone, calda de chocolate e traços de coco ralado (R$ 28); e o Pudim: deliciosa combinação de sorvete Fior Di Latte batido com calda e pedaços de pudim (R$ 26). Entre os refrescos, o Mexerico: redução caseira de tangerina e água com gás (R$ 12); e o Guaraná da Casa: extrato de guaraná, suco de maçã e água com gás (R$ 12), se destacam.

Serviço

Ricco Burger – Águas Claras

Inauguração: até o final de 2021

Endereço: surpresa

Para mais informações: @riccoburger