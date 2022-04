Confira algumas dicas de restaurantes que oferecem peixes para a Semana Santa

Como manda a tradição, a Semana Santa é data para se comer peixe. Separamos algumas dicas de restaurantes que prometem agradar seu paladar

A Sexta-Feira Santa é um dos feriados religiosos mais importantes do calendário cristão. Após a Quaresma, que começou na Quarta-Feira de Cinzas, vem um período de 40 dias que antecedem a Semana Santa. Para muitos, uma época de recolhimento e sem o consumo de carne.

Como manda a tradição, a Semana Santa é a data para se comer peixe. Se você aprecia um bom pescado e frutos do mar, o que não falta é restaurante bom com sugestões no cardápio. Escolha o que mais te agrada e curta o feriado com uma boa gastronomia.

O bacalhau é um clássico. O ingrediente é a estrela da Páscoa e aparece como unanimidade nos almoços de domingo. No Solo Ristorante (403 Sul), o pescado é servido assado na brasa com azeite, batatas, tomates, brócolis, azeitonas e cebola (R$ 130,00). Para quem curte frutos do mar, dá para trocar o tradicional bacalhau pelo Spaghetti Chitarra, uma massa negra com polvo, camarão, tomate e stracciatella com raspas de limão (R$ 95,00).

Spaghetti chitarra nero. Foto: Rafael Lobo

No Ticiana Werner (201 Sul), o bacalhau ao alho negro faz sucesso entre os clientes. Assado com pasta de alho negro salpicado com limão siciliano, ele é servido com papardelle com tomates e rúcula (R$ 119,00). Tem também robalo ao leite de coco com camarões, acompanhado de purê de batata roxa (R$ 68,00).

Robalo ao leite de coco com camarões. Foto: Victor Rocha Robalo ao leite de coco com camarões. Foto: Victor Rocha

No Jamie Oliver Kitchen (Venâncio Shopping) o peixe está nas entradinhas e nos pratos principais. Para petiscar tem taco de peixe crocante (R$ 22,00) e ceviche cítrico (R$ 28,00). Já nos principais, destaque para o salmão ponzu, servido com vagem francesa, perfume de alho, pepino, wasabi, gergelim e cebolinha (R$ 79,00).

Ceviche cítrico. Foto: Divulgação

Para quem é apaixonado por salmão, a dica é apostar no Empório e Restaurante Villa Vita (213 Sul), que tem duas versões diferentes do peixe no menu: Avocado Salmon Tartar, salmão cortado, temperado com limão siciliano, servido com espuma de queijo cremoso e tempura de nori. (R$ 49,70) e o risoto roxo com salmão em crosta de pistaches (R$ 98,50). O menu é servido no jantar.

Avocado Salmon Tartar. Foto: Divulgação Risoto roxo com salmão em crosta de pistaches. Foto: Divulgação

No Marie Cuisine (103 Sul), o bacalhau está na massa, spaghetti com bacalhau, aliche, molho putanesca e stracciatela de búfala (R$ 109,00). O restaurante tem ainda outras opções como o tartare de atum com foie gras e salsa trufada (R$ 99,00) e a Coquille Saint-Jacques au champagne, vieiras gratinadas ao molho champagne, aspargos frescos, purê de maçã-verde (R$ 159,00).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coquille Saint-Jacques au champagne. Foto: Fábio Lacerda Coquille Saint-Jacques au champagne. Foto: Fábio Lacerda

Fechando a lista tem o Paris 6 (Shopping ID) com diversas opções de peixe no menu. Destaque para a moqueca de poisson du jour et crevettes à “Tierry”, uma moqueca de peixes e camarões puxados no azeite de dendê, leite de coco e iguarias, servida com arroz ao próprio molho da moqueca e farofa de banana (R$ 92,00) e o saumon parmeggiana au risotto de tomate à “Fábio Rabin”, delicioso salmão grelhado ao molho de tomate e parmesão, com toque de tomate cereja, acompanhado de risoto parmegiana (R$ 89,00).

Moqueca de poisson du jour et crevettes à “Tierry”. Foto: Divulgação Saumon parmeggiana au risotto de tomate à “Fábio Rabin”. Foto: Divulgação

Entre a Quaresma e a Semana Santa, a procura aumenta, mas você pode aproveitar para visitar qualquer uma dessas casas que sempre disponibilizam pescados em seus menus. E, você também pode já fazer a sua reserva e garantir uma Semana Santa deliciosa!

Serviços:

Empório Villa Vita

Telefone: 3542.6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quarta, das 12h às 21h (ou até 23h com reserva) e de quinta a sábado das 12h às 23h.

Instagram: @emporiovillavita

Marie Cuisine

Endereço: CLS 103 bloco A loja 02 e 06 – Asa Sul

Reservas: 61 2411 3437

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 18h à 1h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @mariecuisinebrasilia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paris 6

Telefone: (61) 3037 3437

Endereço: SCN Quadra 6 – Shopping ID

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h às 23h

Instagram: @paris6.brasilia

Solo Ristorante

Telefone: (61) 3879 1889

Endereço: CLS 403 Bloco C loja 22 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 24h. Domingo, das 12h às 17h

Instagram: @solo.ristorante

Ticiana Werner Restaurante e Wine Bar

Telefone: (61) 3226 9947

Endereço: CLS 201 bloco C loja 11 – Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 11h30 às 23h30

Instagram: @ticianawerner