Restaurantes oferecem promoções para o Dia da Mulher

Data é comemorada nesta quarta-feira (8)

Celebrado anualmente em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher marca a luta pela igualdade e equidade de gênero, além de destacar o empoderamento feminino. Para comemorar a data, restaurantes da cidade preparam ofertas especiais para o público feminino.

No Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte), a quarta-feira (08) será com open de Brut, no valor de R$ 69,90 por pessoa. A oferta é válida das 18h às 23h. “Essa é uma oportunidade para o público feminino mergulhar de vez nesse universo e harmonizar o sabor da bebida com pratos incríveis para a temporada”, conta o chef Gabriel Bla’s.

Foto: Divulgação

A Buffalo Bio (EPTG) traz um saboroso rodízio por apenas R$ 54,90, no almoço e no jantar. Promoção válida no dia 8 de março, apenas para mulheres. Elas podem saborear carnes nobres e suculentas, como a picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium, e diversos outros cortes, além de delicioso buffet completo, com uma variedade de guarnições, que conta com sushi e sashimi, queijos, saladas, frios, entre outros acompanhamentos, ideais para montar o prato perfeito.

Foto: Divulgação

O Dudu Bar (303 Sul) prepara ação especial para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. As mulheres que forem ao restaurante e consumirem do cardápio da casa ganham, de presente, um kit com pé-de-moleque, mostarda de Cremona e um pote de geleia de pimenta artesanal, um mimo para dar ainda mais sabor ao dia. Na data, a casa apresenta um prato especial, criado especialmente pelo chef Dudu Camargo para comemorar este dia, o Risoto cozido no chá de rosas vermelhas com hibisco, alo poró, queijo brie, camarão, geleia de framboesa e lascas de amêndoas (R$ 89,90). A novidade estará disponível ao longo de todo o dia 8 de março, para o almoço e jantar.

Foto: Divulgação

O dia também pode ser celebrado com os deliciosos hambúrgueres do Geléia Burger. Na unidade do Pontão do Lago Sul, na compra de um combo, ganhe um milk-shake de cortesia. Entre as sugestões, Original Burger (R$49 0 combo): pão australiano, delicioso blend de fraldinha e costela (160g), queijo cheddar, cebola caramelizada, bacon crispy e maionese; Chicken Burger (R$44 – combo): pão branco, deliciosa sobrecoxa de frango desossada 160g, queijo prato, alho poró, rúcula ou alface e maionese defumada; e o Smash Burger (R$44 – combo): pão branco, blend de fraldinha e costela smash esmagado na chapa com cebola grelhada, queijo prato e maionese caseira.

Já para quem visitar as unidades de Águas Claras, Sudoeste, Gama e Santa Maria, pode desfrutar da promoção de rodízios de mini-hambúrgueres para duas pessoas, no valor de R$99,90. A oferta contempla minis-hambúrgueres, anéis de cebola, batatas frisée e chips, coxinhas, mini quibes, e uma petisqueira recheada de farofa de bacon, bacon em tiras, molho cheddar, cebola caramelizada, cebola crispy e maionese especial de alho.

Foto: Divulgação

No Horta Cozinha Criativa (202 Sul), a boa pedida é o happy hour. Disponível das 16h às 21h, os drinques saem pela metade do preço. Entre as sugestões, caipirinha (R$7,95), caipiroska (R$9,95), caipigin (R$9,95), gin tônica (R$12,95), Horta Mule (R$14,95) e mojito (R$12,95), além de dose dupla do chope Seu Joca (R$14,90).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

O Le Parisien (103 Norte) também investe no open de espumante para celebrar a data. Na compra de qualquer prato do cardápio + R$39,90, elas podem desfrutar do clássico e refinado vinho borbulhante da casa à vontade. “Essa é uma bebida que as mulheres gostam muito. E nada melhor do que comemorar esse dia com uma oferta especial”, explica o chef Leandro Nunes.

Já O Concorrente (409 Norte) aposta em um delicioso happy hour, válido das 17h às 20h. A oferta da casa contempla um chope estupidamente gelado no valor de R$6,90 cada e batata com preço promocional de R$5,99 cada. “Esse happy hour é especialmente para as mulheres que amam um chope gelado. É uma boa oportunidade de reunir as amigas e celebrar a data”, enfatiza o empresário André Hallane.

Foto: Divulgação

Para quem prefere um jantar completo, o Olinda Comida Nordestina (202 Sul e Taguatinga) traz, entre os destaques do cardápio, pratos para compartilhar, como a carne de sol completa (a partir de R$170 – serve de 2 a 3 pessoas): acompanha arroz branco, macaxeira cozida ou frita, feijão fradinho, paçoca, vinagrete, cheiro verde e manteiga de garrafa.

Foto: Divulgação

As casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) são cenários ideais para um almoço ou jantar especial, por sua atmosfera intimista e decoração moderna e aconchegante. Para o dia 8 de Março, as casas apresentam o Especial Delas, camarões grelhados com especiarias e servidos com fettuccine ao molho de beterraba na manteiga salpicado com nozes e gergelim (R$91). A criação especial da casa para homenagear elas estará disponível ao longo da semana, de terça-feira a domingo, para o almoço e jantar, nas duas casas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE