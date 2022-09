Restaurantes fazem promoções para o Dia do Cliente

Celebrada no dia 15 de setembro, data foi criada para estreitar a relação entre o consumidor e o comércio

O Dia do Cliente é comemorado anualmente dia 15 de setembro. A data foi criada para estreitar a relação entre o consumidor e o comércio. Este ano, a celebração acontece nesta quinta-feira e, para celebrar, restaurantes de Brasília prepararam algumas promoções. Confira:

Na Casa Graviola (Asa Sul e Terraço Shopping), em consumos acima de R$150, o cliente ganha um voucher de R$50 para retornar na próxima semana ao local. A ação é válida para os 20 primeiros clientes.

No Kinjo Nikkei (Shopping CasaPark) tem dose dupla de drinques. Dois Waiky Drink (gin, aperol, sumo de laranja, sumo de limão, xarope de açúcar e clara de ovo) custarão R$30; dois Sóbrio Drink (maracujá, hortelã, xarope de hibisco e Sprite) saem por R$20.

No Náutico Café, no Pontão do Lago Sul, na compra de um Chai Latte (bebida quente feita com especiarias e leite vaporizado), o segundo é de graça. Já o Sallva Bar & Ristorante, também no Pontão, vai presentear com uma cerveja Heineken Zero ou Eisebahn Unfiltered os clientes que pedirem qualquer prato com carne.

Serviços:

Casa Graviola

Asa Sul

CLS 202, Bloco B, loja 34

(61) 3541-5943 / (61) 9615-0757 (WhatsApp)

Terraço Shopping

Todos os das, das 11h30 às 22h

Telefone: (61) 99265-5252 / WhatsApp (61) 99265-5252

Kinjo Nikkei

Shopping CasaPark – Térreo – loja 150

(61) 3222-6277

Pontão do Lago Sul

SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br