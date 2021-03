Restaurantes do Pontão apostam em ações e pratos especiais para a Semana Santa

Os restaurantes e quiosques do Pontão retomaram seus atendimentos presenciais ao público nesta segunda-feira, dia 29 de março.

Para celebrar o retorno e a Semana Santa e Páscoa, algumas casas do complexo de gastronomia e entretenimento, no Lago Sul, estão com ações e pratos especiais para as datas.

No Gran Bier a sugestão é o Bacalhau Grelhado com crosta de castanhas acompanhado de creme de alho poró com batatinhas rústicas ao forno. O prato serve duas pessoas e está disponível no almoço e no jantar até o domingo de Páscoa, ao valor de R$ 225,00. No jantar, em sistemas delivery, drive-thru ou take out.

Take out e Drive-thru com 15% de desconto: Domingo e segunda-feira, das 11h às 19h. Terça a sábado, das 11h às 22h. .

Pedidos iFood ou (61) 9924-1397 (whatsapp) ou (61) 3364-4041.

Gran Bier – Bacalhau. Foto: Inove Aceleradora

O Kioskids Food & Fun terá uma Páscoa em Família. No domingo, dia 04, das 11h às 18h, as famílias interessadas em uma caça aos ovos de Páscoa poderão agendar seu horário para vivenciar este momento no local. Após a atividade, um momento de pintura com as crianças. São oito mini ovos escondidos por sessão (por família), além de um kit de pintura dos ovos, ao valor de R$ 45,00 (por família com uma criança. Crianças adicionais, R$ 15,00). Mais informações e agendamentos pelo whatsapp: (61) 99919-3562.

O Manzuá possui diversas opções com frutos do mar para a data. Entre as sugestões, Moqueca ou Ensopado de Peixe (R$ 110,00 individual ou R$ 180,00 para duas pessoas); Bobó de Camarão para duas pessoas, R$ 225,00; Camarão na Moranga para duas pessoas, R$ 205,00; Camarão Internacional para duas pessoas, R$ 195,00; Arroz Manzuá para duas pessoas, R$ 225,00 e Grelhado em Clima de Praia para duas pessoas, R$ 255,00. O restaurante também está funcionando com serviços de entrega:

Drive-thru segunda a domingo, das 12h às 21h.

Take out de segunda a domingo, das 12h às 21h. Pelos telefones: (61) 3364-6090 e (61) 3364-6091. 15% de desconto nos pedidos de take out.

Delivery de segunda a domingo, das 12h às 21h. Pelo aplicativo iFood.

Arroz Manzuá. Foto: Divulgação

Manzuá – Bobó de Camarão. Foto: Divulgação

Manzuá – Camarão Internacional. Foto: Divulgação

Manzuá – Clima de Praia. Foto: Divulgação

No Same Same but Different a pedida é a caixa de Bombinhas de Gingerbread Mocha. São seis unidades de casca de chocolate ao leite com uma mistura de cacau em pó, canela, gengibre em pó, noz moscada, leite em pó e mini marshmallow. A opção é feita para misturar com uma bebida quente à escolha e está disponível no restaurante, das 11h às 19h, ou nos serviços de entrega.

Drive-thru de segunda a domingo, das 11h às 22h.

Take out de segunda a domingo, das 11h às 22h. Pelo telefone: (61) 3541-0020.

Delivery de segunda a domingo, das 11h às 22h. Pelo aplicativo iFood.

Same Same – Bombinhas de Gingerbread Mocha

O complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul reabre com todas as medidas de higiene e saúde necessárias para o momento, ações que estão sendo adotadas desde o ano passado. Além das determinações governamentais, o Pontão conta com itens extras de segurança elencados em um protocolo elaborado pela médica infectologista Dr.ª Juliana Lapa (CRM-DF 25.408 e RQE nº 16.673). O manual de biossegurança apresenta cuidados específicos e amplos para o público e seus funcionários.

Sinalização para distanciamento de pessoas em toda a área do complexo, pontos de álcool em gel distribuídos em diversos pontos do Pontão, mesas ao ar livre oferecidas pelos restaurantes, bares e quiosques, menu digital (disponibilizado pelos espaços gastronômicos no site www.pontao.com.br ), acesso a cardápio e serviços por QR Code para evitar o contato com material impresso e higienização constante de banheiros são outras medidas adotadas. Construções possuidoras de grande ventilação e um amplo estacionamento, sem a necessidade de manobristas, são outros diferenciais do local.

Os restaurantes, bares e quiosques redobraram também a segurança na manipulação de alimentos com orientações de empresas especializadas, com a adoção do protetor salivar nos serviços de buffet. Toalhas, guardanapos e jogos americanos em tecido foram substituídos por papel descartável. Os talheres também são oferecidos em embalagem com descarte. Disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa, e máximo de seis clientes por mesa.

Além de álcool em gel sempre à mão dos frequentadores, as operações gastronômicas do Pontão fazem a aferição de temperatura de clientes e funcionários com termômetro infravermelho. As casas oferecem também equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os funcionários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço. Tapete sanitizante para higienização de calçados garantem proteção extra. Todas essas medidas garantem segurança ao público.

