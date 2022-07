Restaurantes de Brasília celebram o Dia da Pizza

Para comemorar, casas servem pizzas eleitas as melhores do mundo e receitas autorais

Um dos pratos mais apreciados do mundo tem uma comemoração especial só para ele. O Dia da Pizza é celebrado em 10 de julho. E para os apaixonados por essa receita que conquista gerações e o paladar de muitos, casas de Brasília trazem uma variedade de sabores para a data.

O restaurante Italianíssimo (412 Norte) oferece uma seleção de pizzas premiadas no The Best Of The Best Pizza, concurso que elege a melhor do planeta. A Italianíssimo (a partir de R$72) conquistou o primeiro lugar da premiação. A receita leva molho napolitano, mozzarella, frango em cubos, espinafre, queijo brie, e molho de avocado com limão siciliano. “É uma felicidade imensa ter conquistado o título de melhor pizza do mundo, em 2007, e ter colocado outras receitas como uma das melhores do planeta. É ainda mais gratificante saber que os sabores conquistaram o público”, enfatiza o chef Marcello Lopes.

Outras três que subiram ao pódio da competição, sendo uma vegetariana, são as saborosas Filetto di Manzo (a partir de R$72): molho napolitano, mozzarella, filé em cubos, requeijão de leite, alho frito e manjericão fresco; a Tre Funghi (a partir de R$ 71): molho napolitano, mozzarella, queijo de cabra e três cogumelos trufado com grana padano; e a Veggie (a partir R$64) molho napolitano, mozzarella, abóbora assada, ricota fresca temperada, alho poró, amendoim e parmesão.

Pizza do Italianíssimo. Foto: Divulgação

Para quem gosta de uma versão doce da iguaria, a casa serve a imperdível Fior de Latte (a partir de R$58): queijo minas, doce de leite argentino e paçoca; e a Nutellina (a partir de R$58): mozzarella, morango em fatias, nutella e amêndoa laminada.

Na Don Romano Cantina e Pizzaria (Lago Sul, Asa Norte e Águas Claras), os destaques ficam por conta de apetitosas receitas, como Lombinho (a partir de R$56): mozzarella e lombinho e a Margherita (a partir de R$56): mozzarella,tomate e manjericão. “A pizza está presente desde o início do restaurante. Foi com ela que conseguimos conquistar diversas gerações de brasilienses, que nos acompanham nesses mais de 30 anos de história”, lembra a restauratrice Mariana Miranda.

Entre as especiais da casa, Tonno Speciale (a partir de R$64): mozzarella, atum, cebola, tomate e azeitonas; Do Nonno (a partir de R$64): mozzarella, calabresa, aspargos, parmesão, manjericão e azeitonas; e Parmalitana (a partir de R$68): brie, finalizada com presunto cru e rúcula.

Foto: Divulgação

Para adoçar o paladar, uma boa pedida é a Lady Laura (a partir de R$56): mozzarella, morangos ou bananas, chocolate e leite condensado; ou a Palha italiana (a partir de R$60): chocolate, búfala, paçoquinha e amêndoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Italianíssimo

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria