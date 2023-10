Restaurantes de Brasília apostam em brunchs com receitas especiais

Opções custam a partir de R$ 38

Diversas casas gastronômicas na capital do país apostam no brunch, que combina o melhor do café da manhã com o almoço. O Horta Cozinha Criativa (202 Sul) e o Le Parisien (103 Norte), por exemplo, oferecem cardápios:

No Horta Cozinha Criativa, o público tem à disposição cinco combinações.

O menu 1 (R$ 49,90) inclui toast de guacamole com ovo, tapioca com queijo Minas e tomatinhos, porção de pão de queijo, salada de fruta e suco;

Já o menu 2 (R$ 49,90) conta com toast de muçarela de búfala com pesto, tapioca roxa com ovos mexidos e guacamole, wrap de legumes com cogumelos, torta de limão vegana e suco;

Na terceira opção (R$ 69,90), a casa apresenta toast de salmão com cream cheese e teriyaki de fruta, sanduíche natural de cogumelos com cream cheese e vinagrete de pepino, omelete de ovos caipira com espinafre na manteiga, cebola natural e tomatinhos, mini bolo de cenoura com calda de chocolate e suco;

Outra sugestão é o menu 4 (R$ 49,90), que traz toast de queijo com cogumelos grelhados, torradas com geleia de laranja, saladinha fresh, cheesecake artesanal com calda e suco;

Para encerrar, o combo 5 (R$ 59,90) inclui toast de creme de ricota com frango, porção de pão de queijo, pão com ovos e queijo, salada de frutas e suco.

Foto: Rafaela Felicciano/Divulgação

O Le Parisien serve opções sofisticadas e clássicas para um brunch requintado. No cardápio, sugestões como:

Ovos Benedict (R$ 38): dois ovos pochés sobre um brioche grelhado, bacon crocante e molho hollandaise, acompanhado de uma mini salada. Há também a opção com salmão curado por R$ 42;

O Formule #1 (R$ 48) oferece pães, manteiga, queijo gruyère, copa defumada, geleia de morango do chef e suco de laranja, com a escolha de paté de campagne, salada de frutas, granola com iogurte ou ovos mexidos. O comensal pode optar por café ou chá;

O Formule #2 (R$ 36) contém pães, manteiga, queijo gruyère, geleia de morango da casa e suco de laranja, com café ou chá;

Além dessas opções, o cardápio do restaurante francês contempla sugestões como croissants recheados, clássicos Croque-monsieur e Croque-madame, omeletes de diferentes sabores, quiches, e itens avulsos, como iogurte com granola e mel, salada de frutas, ovo mexido, croissant extra, suco de laranja e café.

Foto: Divulgação

Serviços:

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h.

Mais informações: (61) 99558-2842 | @hortabsb

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 23h. Sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 16h.

Mais informações: @leparisienbistrotbsb