Restaurantes da cidade apostam em pratos para a garotada

72,9% dos empresários acham que as vendas serão melhores que no ano passado

Uma das datas mais celebradas do ano é o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. De acordo com o Instituto Fecomércio-DF, 72,9% dos empresários acham que as vendas serão melhores que no ano passado – o índice quase que dobrou (37,75% em 2021). Com isso, espera-se um aumento de 19,5% nas vendas e a injeção de R$ 180 milhões na economia local. Pensando nisso, restaurantes da cidade apostam em pratos ideais para a garotada.

Inspirado na Terra do Nunca, do conto O Peter Pan, o Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) preparou um Picadinho de carne (R$ 35,90) com macarrão ao molho de tomate ou arroz branco e batata frita. Já o Italianíssimo (412) traz duas opções: picadinho de filé com spaghetti ao molho Alfredo (R$ 43,90) e picadinho de filé com spaghetti ao molho vermelho (R$ 43,90).

No Blend Boucherie (412 Norte) um menu kids criado especialmente para a criançada. O cardápio traz o picadinho de filé (R$43,90) em três versões: com fettuccine ao molho alfredo; com fettuccine ao molho vermelho; e com arroz e fritas. A casa oferece também um picadinho de frango (R$ 40,90) com arroz e fritas.

O restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) oferece variados pratos para os pequenos se deliciarem. Entre as sugestões, Strogonoff Infantil: tirinhas de filé servida ao molho cremoso com cogumelos, batata chips e arroz branco; Picadinho Infantil: picadinho de filé com legumes, servido com arroz e purê de batatas; Bife com Chips: escalope de filé grelhado, servido com batata chips e arroz branco; Pescado Infantil: tilápia grelhada, acompanhada de arroz e saladinha de alface, tomate e palmito; e Franguinho: escalopinho de frango servido com molho e acompanhado de spaghetti ao sugo de tomate. Todos os pratos saem pelo valor de R$ 35.

Para quem gosta de um bom lanche, a boa pedida é aproveitar o rodízio de mini-hambúrgueres do Geléia Burger, no Sudoeste. Novidade da casa, a opção dá direito a três saborosos mini-hambúrgueres, além de entradas: coxinhas, mini quibes, batata chips, batata frisé, anéis de cebola; petisqueira com cheddar, bacon, farofa de bacon, cebola crispy, cebola caramelizada e maioneses artesanais, para montar o seu sanduíche e comer à vontade, no valor de R$ 59,90 por pessoa.