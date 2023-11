Restaurante Universal celebra 27 anos com menu de quatro etapas

É a primeira edição do Jantar de Gala Universal. O valor é de R$ 380

O Restaurante Universal (210 Sul) celebra 27 anos de existência em Brasília nesta quarta-feira (22), com um menu de quatro etapas. É a primeira edição do Jantar de Gala Universal. O valor é de R$ 380.

O chef Rogério Evangelista comandará o menu de quatro etapas. Na entrada, ceviche de lagosta e camarões no leite de tigre e frutas tropicais; de prato principal, duas opções: bacalhau envolto de presunto de parma confitado no azeite extra virgem, edamame e aspargos, acompanhado de mousseline de mandioquinha trufado, e chorizo black angus com crosta de castanha ao vinho tinto, acompanhado de risoto de queijo gruyere.

De sobremesa, o menu terá bolo de chocolate com licor de Amarula, sorvete de doce de leite e crocante de pé-de-moleque.

A noite terá trilha musical com o DJ Leandro Hungria. Aos interessados em participar, é necessário fazer reserva através de um dos números: (61) 99861-4084 / (61) 3443-2089.

Serviço

Jantar de Gala Universal – 1ª edição

Quarta-feira, 22 de novembro

A partir das 19h

No Restaurante Universal – 210 Sul

Reservas e mais informações: (61) 99861-4084 / (61) 3443-2089