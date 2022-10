Restaurante oferece open food de feijoada e petiscos durante os jogos do Brasil na Copa

Promoção é válida para os três jogos da primeira fase

Pensando na Copa do Mundo, o restaurante Norton, no Setor Hoteleiro Sul, está lançando um open food de feijoada e petiscos para os jogos do Brasil na primeira fase do torneio.

O Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia; depois, no dia 28, enfrenta a Suíca; e no dia 2 de dezembro, duela contra Camarões. A promoção é válida para todos estes jogos.

A entrada no Norton custa R$ 60, sendo R$ 30 revertidos em consumação. O open food custará R$ 110, com R$ 30 revertidos em consumação em bebida.

Norton na Copa

Open food de feijoada ou petiscos: R$ 110, com R$ 30 revertidos em consumação para bebidas

Datas: 24 e 28/11; 2/12

Localização: Hotel Meliá Brasil 21, Setor Hoteleiro Sul

Entrada: R$ 60 (R$ 30 de consumação em bebida)